बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, नंबर 5 ने अमिताभ बच्चन संग किया था बोल्ड मूवी

बी- ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत तक की कई बड़ी हसीनाओं के नाम शामिल हैं।

Priti KushwahaMon, 15 Sep 2025 07:45 PM
बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं ये 10 एक्ट्रेसेस

Actresses Worked in B Grade Films: बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई ऐक्ट्रेसेस जो आज कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर टॉप पर हैं, वो कभी बी- ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड की उन हसीनाओं के नाम शामिल हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन इंडस्ट्री की ऐसी ही 10 एक्ट्रेसेस के बारे में जो बी- ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं।  

प्रीति झंगियानी

'मोहब्बतें' से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। प्रीति एक नहीं बल्कि कई बी-ग्रेड फिल्मों जैसे 'हसीना: स्मार्ट, सेक्सी, डेंजरस' में काम कर चुकी हैं।

नेहा धूपिया

नेहा धूपिया ने 'जूली' और 'शीशा' जैसी फिल्में की हैं। उनकी ये दोनों ही फिल्मों बी-ग्रेड कैटेगरी में आती हैं। हालांकि, ये फिल्में फ्लॉप रहीं।

ममता कुलकर्णी

90 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने करियर में 'करण अर्जुन', 'सबसे बड़ा खिलाड़ी', 'बाजी' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। ममता ने फिल्म 'डिवाइन टेंपल खजुराहो' में बोल्डनेस की सारी हदें पार की थीं। ये एक बी-ग्रेड मूवी थी।

कटरीना कैफ

बी- ग्रेड फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेसेस में कटरीना कैफ का नाम भी शामिल है। कटरीना ने अपने करियर में करीब 56 फिल्में दी हैं। इसमें से 18 से ज्यादा फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रहीं। बता दें कि कटरीना ने साल 2003 में बूम मूवी से डेब्यू किया था। ये एक बी ग्रेड फिल्म थी। इसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, जीनत अमान जैसे स्टार्स थे।

अमीषा पटेल

गदर और कहो ना प्यार है  से अपनी एक्टिंग का दम दिखाने वाली अमीषा पटेल भी बी-ग्रेड फिल्में कर चुकी हैं।

कश्मीरा शाह

बॉलीवुड एक्ट्रेस कश्मीरा शाह भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कश्मीरा  ने भी एक वक्त पर बी-ग्रेड फिल्मों में काम किया है।

अर्चना पूरन सिंह

अर्चना पूरन सिंह टीवी से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अपने करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में कीं हैं। 80 के दशक में उन्होंने कई छोटे बजट की बोल्ड यानी बी-ग्रेड फिल्मों में काम किया था।

ईशा कोप्पिकर

ईशा कोप्पिकर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में एक विवाह ऐसा भी, कृष्णा कॉटेज, क्या कूल हैं जैसी मूवीज की हैं। लेकिन एक दौर वो भी रहा जब ईशा ने बी ग्रेड फिल्म में काम किया। फिलहाल वो एक्टिंग से दूर हैं।

राखी सावंत

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत भी उन एक्ट्रेसेस में हैं, जो एक वक्त पर बी-ग्रेड फिल्मों का हिस्सा रही हैं।

श्वेता तिवारी

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सिनेमा तक में काम कर चुकी हैं। लेकिन सर्वाइवल के लिए एक वक्त पर श्वेता  ने भी बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने का ऑप्शन चुना था।

दिशा वकानी

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दयाबेन यानी एक्ट्रेस दिशा वकानी ने भी एक वक्त पर बोल्ड फिल्में की हैं। दिशा की बी-ग्रेड फिल्मों की कई तस्वीरें और वीडियो क्लिप इंटरनेट पर खूब वायरल होती रहती हैं।

