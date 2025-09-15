बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, नंबर 5 ने अमिताभ बच्चन संग किया था बोल्ड मूवी

Actresses Worked in B Grade Films: बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई ऐक्ट्रेसेस जो आज कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर टॉप पर हैं, वो कभी बी- ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड की उन हसीनाओं के नाम शामिल हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन इंडस्ट्री की ऐसी ही 10 एक्ट्रेसेस के बारे में जो बी- ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
'मोहब्बतें' से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। प्रीति एक नहीं बल्कि कई बी-ग्रेड फिल्मों जैसे 'हसीना: स्मार्ट, सेक्सी, डेंजरस' में काम कर चुकी हैं।
नेहा धूपिया ने 'जूली' और 'शीशा' जैसी फिल्में की हैं। उनकी ये दोनों ही फिल्मों बी-ग्रेड कैटेगरी में आती हैं। हालांकि, ये फिल्में फ्लॉप रहीं।
90 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने करियर में 'करण अर्जुन', 'सबसे बड़ा खिलाड़ी', 'बाजी' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। ममता ने फिल्म 'डिवाइन टेंपल खजुराहो' में बोल्डनेस की सारी हदें पार की थीं। ये एक बी-ग्रेड मूवी थी।
बी- ग्रेड फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेसेस में कटरीना कैफ का नाम भी शामिल है। कटरीना ने अपने करियर में करीब 56 फिल्में दी हैं। इसमें से 18 से ज्यादा फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रहीं। बता दें कि कटरीना ने साल 2003 में बूम मूवी से डेब्यू किया था। ये एक बी ग्रेड फिल्म थी। इसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, जीनत अमान जैसे स्टार्स थे।
गदर और कहो ना प्यार है से अपनी एक्टिंग का दम दिखाने वाली अमीषा पटेल भी बी-ग्रेड फिल्में कर चुकी हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कश्मीरा शाह भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कश्मीरा ने भी एक वक्त पर बी-ग्रेड फिल्मों में काम किया है।
अर्चना पूरन सिंह टीवी से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अपने करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में कीं हैं। 80 के दशक में उन्होंने कई छोटे बजट की बोल्ड यानी बी-ग्रेड फिल्मों में काम किया था।
ईशा कोप्पिकर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में एक विवाह ऐसा भी, कृष्णा कॉटेज, क्या कूल हैं जैसी मूवीज की हैं। लेकिन एक दौर वो भी रहा जब ईशा ने बी ग्रेड फिल्म में काम किया। फिलहाल वो एक्टिंग से दूर हैं।
बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत भी उन एक्ट्रेसेस में हैं, जो एक वक्त पर बी-ग्रेड फिल्मों का हिस्सा रही हैं।
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सिनेमा तक में काम कर चुकी हैं। लेकिन सर्वाइवल के लिए एक वक्त पर श्वेता ने भी बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने का ऑप्शन चुना था।
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दयाबेन यानी एक्ट्रेस दिशा वकानी ने भी एक वक्त पर बोल्ड फिल्में की हैं। दिशा की बी-ग्रेड फिल्मों की कई तस्वीरें और वीडियो क्लिप इंटरनेट पर खूब वायरल होती रहती हैं।