दूसरा कोई राज कपूर नहीं हो सकता....राज कपूर के इस घमंड को मनोज कुमार ने ऐसे किया था चूर

प्रतिद्वंद्वी

उस समय राज कपूर एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन, एडिटिंग और खुद ही फिल्में प्रोड्यूस करते थे। ऐसे में वो खुद को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानते थे। वो अपने आगे किसी दूसरे एक्टर को इतना बड़ा मल्टी टैलेंट एक्टर नहीं समझते थे। लेकिन मनोज कुमार ने उनकी इस सोच को गलत साबित कर दिया था।