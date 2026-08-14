कौन हैं द ट्रेटर्स में नजर आ रहीं भारत की सबसे युवा डिटेक्टिव? पहले ही केस ने उड़ा दिया था होश

पहले केस के खुलासे पर थीं हैरान

तान्या ने बताया कि उनके पिता ने उनसे कहा कि वो उनकी टीम के साथ मिलकर इस केस पर काम करें। डिटेक्टिव ने कहा कि वो उस वक्त केवल 17 साल की थीं, उस केस की जब जांच शुरू हुई तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। जिस लड़की की वो जांच कर रही थीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था बल्कि वो लड़की कुछ और लड़कियों के साथ प्रॉस्टिट्यूट का काम कर रही थी ताकि वो अपने लिए महंगी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाए।