कौन हैं द ट्रेटर्स में नजर आ रहीं भारत की सबसे युवा डिटेक्टिव? पहले ही केस ने उड़ा दिया था होश

प्राइम वीडियो पर करण जौहर के शो द ट्रेटर्स सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है। शो में कई नामी चेहरे नजर आ रहे हैं। इन चेहरों में एक चेहरा डिटेक्टिव तान्या पुरी का है।
तान्या पुरी पिछले कुछ वक्त से पॉडकास्ट में बॉलीवुड सेलेब्स के निजी जीवन पर हैरान करने वाले खुलासे करके चर्चा में आई हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बिना किसी एक्टर का नाम लिए कहा था कि वो एक्टर जिसकी ग्रीन फॉरेस्ट वाली छवि है, उसने अपनी पत्नी पर चीट किया है।
तान्या पुरी की बात करें तो वो भारत की सबसे कम उम्र वाली फीमेल जासूस हैं। तान्या पुरी के पिता भी लगभग 35 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं।
तान्या भारत की सबसे युवा फीमेल जासूस होने के साथ-साथ लेडी डिटेक्टिव्स इंडिया नाम की डिटेक्टिव एजेंसी की सीईओ भी हैं। लेडी डिटेक्टिव्स इंडिया दिल्ली/NCR और दुनिया भर की प्रमुख प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों में से एक है।
सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में तान्या ने बताया था कि जासूसी का ये हुनर उन्हें उनके पिता से मिला है। तान्या लगभग 17 साल की उम्र से जासूसी करके अलग-अलग मामलों का सच सामने ला रही हैं।
तान्या पुरी खासतौर पर मैट्रिमोनियल और पर्सनल मामलों से जुड़ी जांच संभालती हैं। उन्होंने पॉडकास्ट में बताया था कि जब वो कॉलेज में थीं, तो उन्हें उनके पिता ने ही पहला केस सौंपा था।
तान्या ने उस केस के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो एक रेगुलर केस था। एक लड़की के पेरेंट्स उनके पिता के पास आए थे। उन्हें शक था कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड है क्योंकि उनकी बेटी की लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आ रहे थे। वो महंगे-महंगे कपड़े पहनने लगी थीं।
तान्या ने बताया कि उनके पिता ने उनसे कहा कि वो उनकी टीम के साथ मिलकर इस केस पर काम करें। डिटेक्टिव ने कहा कि वो उस वक्त केवल 17 साल की थीं, उस केस की जब जांच शुरू हुई तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। जिस लड़की की वो जांच कर रही थीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था बल्कि वो लड़की कुछ और लड़कियों के साथ प्रॉस्टिट्यूट का काम कर रही थी ताकि वो अपने लिए महंगी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाए।
तान्य पुरी की उम्र अभी 32 साल है। वो ट्रेटर्स में क्या अपने जासूसी दिमाग से खेल को अपनी तरफ मोड़ पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा?