Top 10: गौरव खन्ना ने नंबर 1 पर बनाई जगह, तीसरे नंबर पर आईं ‘बिग बॉस 19’ की ये कंटेस्टेंट

इस हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट सामने आई है। आइए आपको बताते हैं कि नंबर 1 पर कौन है।
'बिग बॉस 19' के गौरव खन्ना ने नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है। वह 'बिग बॉस 19' के टॉप-5 में पहुंच गए हैं।
'अनुपमा' फेम रुपाली गांगुली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। रुपाली, गौरव खन्ना के सपोर्ट में सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि जीतेंगे तो कपाड़िया जी ही।
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से फेम हासिल करने वालीं टीवी एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला ने तीसरें नंबर पर जगह बनाई है।
अशनूर कौर 'बिग बॉस 19' की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। वह एविक्ट हो गई हैं। वॉयलेंस करने की वजह से सलमान खान ने उन्हें शो से बाहर कर दिया है।
रोहित पुरोहित नंबर 5 पर हैं। वह टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं।
'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' में नजर आने वालीं तेजस्वी प्रकाश टॉप 10 की लिस्ट में छठवें नंबर पर हैं।
पहली बार 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' में नजर आने वालें विवियन डीसेना इन इस लिस्ट में सातवें नंबर पर जगह बनाई है।
'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' के तीसरे सदस्य करण कुंद्र ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। वह आठवें नंबर पर हैं।
'मन्नत' में नजर आने वालीं एक्ट्रेस आयशा सिंह नंबर 9 पर हैं।
सुम्बुल तौकीर नंबर 10 पर हैं। वह इस वक्त टीवी सीरियल 'इत्ती सी खुशी' में नजर आ रही हैं।