Top TV Actors: रुपाली गांगुली-स्मृति ईरानी जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेज पर भारी पड़ी ये हीरोइन, नए शो से छाई

टीवी की पॉपुलर एक्टर्स की इस लिस्ट में इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। अपने नए शो से कमाल कर रही है। जानिए-
सबसे ज्यादा चर्चित एक्टर्स की लिस्ट में आखिर में यानी 10 वें नंबर पर ईशा सिंह हैं। एक्ट्रेस को हाल में नागिन 7 में पूर्वी के किरदार में देखा गया था। उनका किरदार पसंद किया गया। हालांकि, हाल में शो में उनकी डेथ का सीन दिखाया गया है।
इस लिस्ट में नंबर 9 पर शरद केलकर हैं। टीवी और बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिव शरद सीरियल तुम से तुम तक में आर्यवर्धन का किरदार निभाने के लिए पसंद किए जा रहे हैं।
आयेशा सिंह पहले से ही टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उनका नाम इस लिस्ट में 8 वें नंबर पर हैं। एक्ट्रेस अपने टीवी सीरियल मन्नत के लिए चर्चाओं में बनी हुई हैं।
ये रिश्ता क्या क्या कहलाता है में लीड किरदार निभाने वाले रोहित पुरोहित अपने काम के लिए पसंद किए जा रहे हैं। इस लिस्ट में एक्टर 7 वें नंबर पर बने हुए हैं।
पार्थ समथान अपने सीरियल सहर के लिए पसंद किए जा रहे हैं। हाल में आया ये शो अलग किरदार और कहानी के लिए चर्चाओं में बना हुआ है। पार्थ इस लिस्ट में नंबर 6 हैं।
इस लिस्ट में क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की तुलसी यानी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी नंबर 5 पर बनी हुई हैं। एक्ट्रेस को दोबारा टीवी पर पहले जैसा रिस्पोंस मिल रहा है।
समृद्धि शुक्ला भी छाई हुई हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता में उनका किरदार जबरदस्त हिट हुआ है। इस लिस्ट में वो नंबर 4 पर बनी हुई हैं।
टीवी के नंबर 1 सीरियल अनुपमा की एक्ट्रेस रुपाली गांगुली पीछे रह गई हैं। उनके चर्चे कम हो गए हैं। वो इस लिस्ट में नंबर 3 हैं।
नंबर 2 पर एक्टर नमिक पॉल हैं। हाल में उन्हें टीवी शो नागिन 7 में आर्यमन के किरदार में देखा जा रहा है। शो पहले कुछ एपिसोड के बाद ही हिट हो गया है।
प्रियंका चाहर चौधरी अपने नए टीवी शो नागिन 7 की वजह से खबरों में बनी हुई हैं। प्रियंका के किरदार को इतना पसंद किया जा रहा है कि उन्होंने टीवी की दुनिया की स्थापित एक्ट्रेसेज रुपाली गांगुली, स्मृति ईरानी समेत सभी को पीछे छोड़ दिया है। साल 2026 के तीसरे हफ्ते की सबसे ज्यादा चर्चित एक्टर्स की लिस्ट में प्रियंका नंबर 1 पर बनी हुई हैं।