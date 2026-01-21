Top TV Actors: रुपाली गांगुली-स्मृति ईरानी जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेज पर भारी पड़ी ये हीरोइन, नए शो से छाई

प्रियंका चाहर चौधरी

प्रियंका चाहर चौधरी अपने नए टीवी शो नागिन 7 की वजह से खबरों में बनी हुई हैं। प्रियंका के किरदार को इतना पसंद किया जा रहा है कि उन्होंने टीवी की दुनिया की स्थापित एक्ट्रेसेज रुपाली गांगुली, स्मृति ईरानी समेत सभी को पीछे छोड़ दिया है। साल 2026 के तीसरे हफ्ते की सबसे ज्यादा चर्चित एक्टर्स की लिस्ट में प्रियंका नंबर 1 पर बनी हुई हैं।