एक ही किरदार अलग-अलग एक्टर्स ने निभाया, अमिताभ के इन रोल्स में नजर आए शाहरुख और ऋतिक

एक ही कैरेक्टर, जिसे अलग-अलग स्टार्स ने पर्दे पर निभाया

बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि एक ही फिल्म के कई सीक्वल बनते हैं। इन फिल्मों के नाम भले ही सेम हों, लेकिन उनके मेन कैरेक्टर को हर बार बदल दिया जाता है। जैसे सालों पहले रिलीज हुई कल्ट क्लासिक फिल्म 'शोले' में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र लीड रोल में थे, लेकिन जब इसे दोबारा बनाया गया तो इसके किरदारों को बदल दिया। ठीक ऐसा ही अमिताभ की 'डॉन' के साथ भी देखा गाय। तो चलिए आज हम आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके नाम और कैरेक्टरर्स सेम है, लेकिन इन्हें अलग स्टार्स ने प्ले किया है।