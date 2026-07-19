द ओडेसी वाले क्रिस्टोफर नोलन की OTT पर देखें ये 8 फिल्में, 8 से ज्यादा सभी की IMDb रेटिंग

द ओडिसी वाले क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी भारत में भी रिलीज हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्रिस्टोफर नोलन एक शानदार डायरेक्टर हैं। अगर आपको उनकी और फिल्में देखनी हैं तो हम आपको ओटीटी पर मौजूद उनकी 8 ऐसी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनकी आईएमडीबी रेटिंग 8 से ज्यादा है।