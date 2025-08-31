द बंगाल फाइल्स वाले विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्मों का हाल, 2 थीं बॉक्स ऑफिस डिजास्टर

द बंगाल फाइल्स

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा में हैं। उनकी ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म की रिलीज से पहले हम आपको विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्मों का हाल बता रहे हैं।