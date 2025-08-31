द बंगाल फाइल्स वाले विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्मों का हाल, 2 थीं बॉक्स ऑफिस डिजास्टर

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा में हैं। उनकी ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म की रिलीज से पहले हम आपको विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्मों का हाल बता रहे हैं।
विवेक अग्निहोत्री की चॉकलेट उनकी डेब्यू फिल्म थी। ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म ने 6.64 करोड़ की कमाई की थी।
धन धना धन गोल साल 2007 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। फिल्म ने 13.87 करोड़ की कमाई की थी।
साल 2012 में आई फिल्म हेट स्टोरी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस एवरेज थी। फिल्म ने 12 करोड़ 1 लाख 75 हजार की कमाई की थी।
साल 2014 में आई जिद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। फिल्म ने 6 करोड़ 2 लाख 50 हजार की कमाई की थी।
साल 2016 में आई बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। फिल्म ने 28.75 लाख की कमाई की थी।
साल 2016 में आई फिल्म जुनूनियत भी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी। फिल्म ने 3 करोड़ 69 लाख 25 हजार की कमाई की थी।
साल 2019 में आई द ताशकंद फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म ने 16.97 करोड़ की कमाई की थी।
साल 2022 में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने 252.25 करोड़ की कमाई की थी।
साल 2023 में रिलीज हुई द वैक्सीन वॉर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म ने 10.33 करोड़ की कमाई की थी।