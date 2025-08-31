The Bengal Files Vivek Agnihotri Films Box Office Collection these two were disaster full list here द बंगाल फाइल्स वाले विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्मों का हाल, 2 थीं बॉक्स ऑफिस डिजास्टर
द बंगाल फाइल्स वाले विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्मों का हाल, 2 थीं बॉक्स ऑफिस डिजास्टर

द बंगाल फाइल्स वाले विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्मों का हाल, 2 थीं बॉक्स ऑफिस डिजास्टर

दं बंगाल फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्मों का हाल हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में दो ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थीं। 

Harshita PandeySun, 31 Aug 2025 07:32 PM
1/10

द बंगाल फाइल्स

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा में हैं। उनकी ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म की रिलीज से पहले हम आपको विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्मों का हाल बता रहे हैं।

2/10

चॉकलेट

विवेक अग्निहोत्री की चॉकलेट उनकी डेब्यू फिल्म थी। ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म ने 6.64 करोड़ की कमाई की थी।

3/10

धन धना धन गोल

धन धना धन गोल साल 2007 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। फिल्म ने 13.87 करोड़ की कमाई की थी।

4/10

हेट स्टोरी

साल 2012 में आई फिल्म हेट स्टोरी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस एवरेज थी। फिल्म ने 12 करोड़ 1 लाख 75 हजार की कमाई की थी।

5/10

जिद

साल 2014 में आई जिद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। फिल्म ने 6 करोड़ 2 लाख 50 हजार की कमाई की थी।

6/10

बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम

साल 2016 में आई बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। फिल्म ने 28.75 लाख की कमाई की थी।

7/10

जुनूनियत

साल 2016 में आई फिल्म जुनूनियत भी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी। फिल्म ने 3 करोड़ 69 लाख 25 हजार की कमाई की थी।

8/10

द ताशकंद फाइल्स

साल 2019 में आई द ताशकंद फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म ने 16.97 करोड़ की कमाई की थी।

9/10

द कश्मीर फाइल्स

साल 2022 में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने 252.25 करोड़ की कमाई की थी।

10/10

द वैक्सीन वॉर

साल 2023 में रिलीज हुई द वैक्सीन वॉर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म ने 10.33 करोड़ की कमाई की थी।

