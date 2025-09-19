कौन हैं आर्यन खान की सीरीज में नजर आईं आन्या सिंह? 857 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म में कर चुकी हैं काम

850 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का हिस्सा

आन्या सिंह श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 में भी नजर आ चुकी हैं। स्त्री 2 में आन्या ने चिन्टी का किरदार निभाया था। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में 857.15 करोड़ की कमाई की थी।