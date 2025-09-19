The Bads of Bollywood Who is Anya Singh Aryan Khan Web series aasman singh manager part of 800 crore film stree 2 कौन हैं आर्यन खान की सीरीज में नजर आईं आन्या सिंह? 857 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म में कर चुकी हैं काम
कौन हैं आर्यन खान की सीरीज में नजर आईं आन्या सिंह? 857 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म में कर चुकी हैं काम

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आईं एक्ट्रेस आन्या सिंह ने साल 2017 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। आन्या 800 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली एक बॉलीवुड फिल्म का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने अनन्या पांडे के साथ भी काम किया है।

Harshita PandeyFri, 19 Sep 2025 04:11 PM
रिलीज हुई आर्यन खान की वेब सीरीज

आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। सीरीज को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस सीरीज में एक्ट्रेस आन्या सिंह भी नजर आई हैं।

सीरीज में नजर आई हैं आन्या सिंह

आन्या सिंह सीरीज में आसमान सिंह (लक्ष्य लालवानी) की मैनेजर सान्या का किरदार निभाया है। आन्या सिंह इस सीरीज के सभी एपिसोड्स में अहम भूमिका निभाती नजर आई हैं।

कौन हैं आन्या सिंह

आइए जानते हैं कौन हैं आन्या सिंह। pinkvilla.com के मुताबिक, आन्या सिंह का जन्म लंदन में हुआ था। आन्या जब पांच साल की थीं तो उनका परिवार उन्हें लेकर दिल्ली आ गया था।

फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हैं आन्या सिंह

आन्या सिंह किसी फिल्मी परिवार से नहीं आती हैं। उनके पिता एक डॉक्टर हैं। आन्या सिंह साल 2015 में बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आई थीं।

2017 में किया डेब्यू

साल 2016 में आन्या की मुलाकात कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से हुई और साल 2017 में वो यश राज फिल्म्स की फिल्म कैदी बंदी में नजर आईं।

इस सीरीज में आ चुकी हैं नजर

साल 2019 में आन्या सिंह ने एक तेलुगू फिल्म की। वो फिल्म नीदानु नेने का हिस्सा थीं। साल 2020 में वो जी5 की वेब सीरीज नेवर किस यूर बेस्टफ्रेंड में नजर आईं।

अनन्या पांडे संग कर चुकी हैं काम

इसके अलावा आन्या सिंह नेटफ्लिक्स फिल्म खो गए हम कहां में नजर आईं। इस फिल्म में अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव नजर आए थे।

850 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का हिस्सा

आन्या सिंह श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 में भी नजर आ चुकी हैं। स्त्री 2 में आन्या ने चिन्टी का किरदार निभाया था। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में 857.15 करोड़ की कमाई की थी।

