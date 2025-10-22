Thama Star Cast Fees: आयुष्मान खुराना की फीस ने हिला दिया फिल्म का बजट, रश्मिका मंदाना को मिले इतने करोड़

आयुष्मान ने ली रश्मिका से दो गुनी ज्यादा फीस

Thama Star Cast Fees: आयुष्मान खुराना एक बार फिर से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। आयुष्मान की फिल्म 'थामा' रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस प गदर काट रही है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मूवी में आयुष्मान के साथ साउथ की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं इन एक्टर्स ने 'थामा' में अपने किरदार को निभाने के लिए कितने रुपये चार्ज किए हैं।