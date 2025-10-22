Thama Star Cast Fees: आयुष्मान खुराना की फीस ने हिला दिया फिल्म का बजट, रश्मिका मंदाना को मिले इतने करोड़

Thama Star Cast Fees: आयुष्मान खुराना एक बार फिर से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। आयुष्मान की फिल्म 'थामा' रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस प गदर काट रही है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मूवी में आयुष्मान के साथ साउथ की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं इन एक्टर्स ने 'थामा' में अपने किरदार को निभाने के लिए कितने रुपये चार्ज किए हैं।
सबसे पहले बाद बात करते हैं आयुष्मान खुराना के फीस की। आयुष्मान पहली बार किसी हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आ रहे हैं। डीएनए इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, 'थामा' में अपने रोल को निभाने के लिए आयुष्मान खुराना ने कथित तौर पर 8 से 10 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं।
पुष्पा फेम एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को आयुष्मान खुराना की जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। दोनों का ऑनस्क्रीन रोमांस फैंस को काफी पसंद आ रहा है। रश्मिका मंदाना को 'थामा' के लिए 5 से 7 करोड़ रुपये के बीच सैलरी मिली है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 'थामा' मूवी के लिए लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल भी इस मूवी में अहम रोल में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स ने परेश रावल को 2 करोड़ रुपये दिए हैं।
एक्ट्रेस और डांसर मलाइका अरोड़ा ने महज एक स्पेशल गाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं।
डांसर एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी 'थामा' में अपना एक स्पेशल डांस नंबर दिया है, जिसे लिए उन्हें 1 करोड़ रुपये मिले हैं।
'थामा' को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट लगभग 100-125 करोड़ रुपये है।