विजय की 7 सबसे हाई IMDb रेटिंग वाली फिल्में, एक ने तो की थी बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई

थलपति विजय की सबसे हाई रेटिंग वाली 7 फिल्में

Thalapathy Vijay Highest IMDb Rating Movies: साउथ के सुपरस्टार एक्टर थलपति विजय ने एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद अब राजनीतिक दुनिया में धमाकेदार डेब्यू करते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी TVK (तमिलगा वेत्री कड़गम) से चुनाव लड़ते हुए विजय भारी बढ़त के साथ जीत की तरफ कदम बढ़ाते दिख रहे हैं। विजय लंबे वक्त तक सिनेमाई दुनिया में सक्रिय रहे हैं और अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। तो चलिए जानते हैं उनकी टॉप 7 फिल्मों की लिस्ट, जिन्हें IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है।