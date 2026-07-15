जन नायगन का कर रहे हैं इंतजार? पहले विजय की ये फिल्में देख लीजिए, खुद कहेंगे- थाला फॉर अ रीजन

थलापति विजय की टॉप 7 फिल्में

साउथ के सुपरस्टार एक्टर और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री थलापति विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायगन' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। यह उनके एक्टिंग करियर की आखिरी और मुख्यमंत्री बनने के बाद रिलीज होने जा रही उनकी पहली फिल्म होगी। फिल्म को लेकर जरबदस्त बज है, लेकिन क्या आप विजय की टॉप 7 फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिनकी IMDb रेटिंग सबसे हाई है?