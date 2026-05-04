थलापति विजय ने अपने पिता के खिलाफ दायर किया था मुकदमा, जानिए क्या करता है 26 साल का उनका बेटा

पिता से हुआ था विवाद

विजय के पिता एस. ए. चंद्रशेखर ने ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल इयक्कम नाम से एक पार्टी बनाई थी। जब ये बात विजय को पता चली तब उनका और उनके पिता का रिश्ता खराब हो गया। विजय ने अपने माता-पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और मांग की थी कि उनके नाम का इस्तेमाल किसी चुनावी गतिविधि या भीड़ जुटाने के लिए न किया जाए। वहीं आज उनके पिता उनकी जीत से बहुत खुश हैं।