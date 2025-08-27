Tejasswi Prakash To Krushna Abhishek Tv stars Who Are Owner Of Many Luxury Houses In Mumbai And Other Cities And Country तेजस्वी प्रकाश से कृष्णा अभिषेक तक, कई लग्जरी घर के मालिक हैं ये स्टार्स, एक का तो विदेश में है विला
तेजस्वी प्रकाश से कृष्णा अभिषेक तक, कई लग्जरी घर के मालिक हैं ये स्टार्स, एक का तो विदेश में है विला

कई ऐसे टीवी स्टार्स हैं जो बॉलीवुड स्टार्स की तरह लग्जरी लाइफ जीते हैं। उनके एक नहीं बल्कि कई लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। तो चलिए बताते हैं आपको उनके बारे में।

Sushmeeta SemwalWed, 27 Aug 2025 12:36 PM
1/8

टीवी स्टार्स

टीवी के कई स्टार्स हैं जो मुंबई में लग्जरी अपार्टमेंट के मालिक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिनके ना सिर्फ मुंबई बल्कि अन्य कई जगह में भी लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं।

2/8

कृष्णा अभिषेक

कृष्णा अभिषेक के मुंबई वाले अपार्टमेंट को तो आपने कई बार उनके व्लॉग में देखा होगा, लेकिन इसके अलावा उनका कैलिफोर्निया में भी खूबसूरत घर है जो काफी लग्जरी है।

3/8

तेजस्वी प्रकाश

तेजस्वी प्रकाश का मुंबई में तो घर है ही, लेकिन उन्होंने गोवा में भी घर खरीदा है। इसके अलावा दुबई में भी उनका एक अपार्टमेंट है बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के साथ।

4/8

कपिल शर्मा

कपिल शर्मा की कई लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। उनका मुंबई में तो बहुत लग्जरी अपार्टमेंट भी है। इसके अलावा पंजाब में उनका फार्महाउस भी है।

5/8

रोनित रॉय

रोनित रॉय जो टीवी और फिल्मों में कई साल से काम कर रहे हैं, उनको लेकर राम कपूर ने बताया था कि उनके कई घर हैं, वेकेशन घर भी हैं कई और गोवा में भी एक बड़ा विला है।

6/8

अंकिता लोखंडे

विकी जैन और अंकिता लोखंडे का एक साथ में लग्जरी घर है जिसकी तस्वीरें और वीडियोज तो सभी ने देखी है। इसके अलावा मुबंई में अंकिता का एक पुराना अपार्टमेंट भी है।

7/8

मनीष पॉल

मनीष पॉल के भी मुंबई में कई लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। वह इसके अलावा भी अन्य जगह पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर चुके हैं।

8/8

राम कपूर

राम कपूर का खुद का मुंबई में लग्जरी घर तो है ही, इसके अलावा उनके गोवा और खंडाला में भी 2 हॉलीडे होम हैं। अलीबाग में उनका विला भी है।

