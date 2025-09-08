आशा भोसले के मुंह से 'आह आह आजा' सुन डर गया था ड्राइवर, हॉस्पिटल ले जाने को हुआ था तैयार, ऐसे बना सदी का ये हिट गाना

अस्पताल ले जाने वाला था ड्राइवर

अशा भोसले ने बताया था, 'जब मैंने गाना सुना, तो मैं 'अरे बाप रे' जैसी हो गई। मुझे इस गाने की प्रैक्टिस और तैयारी में आठ दिन लगे थे।' आशा ने आगे कहा, 'एक बार तो मेरा ड्राइवर मेरे मुंह से 'आह आह आजा, आह आह आजा' सुनकर मुझे अस्पताल ले जाने वाला था, क्योंकि उसे लगा कि जिस तरह से मेरी सांसे चल रही थी, मैं किसी मेडिकल इमरजेंसी में फंस गई हूं, लेकिन उसे क्या पता था कि यह अपने समय के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक का यादगार एक्सप्रेशन बनने वाला है।'