ब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया ने दी गुड न्यूज, शेयर की अपने नए घर की तस्वीरें, नजरें हटाना होगा मुश्किल

तारा सुतारिया का नया घर

तारा ने अपना नया घर लिया है। यह तारा का पहला घर है जो उन्होंने खरीदा है। फोटोज शेयर कर तारा ने लिखा, नई शुरुआत से एंडलेस हंसी तक और प्यार जो मेरा पहला घर है और इसी के साथ मैं 2026 का खुले हाथों से स्वागत करती हूं।