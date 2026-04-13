अंदर से फाइव स्टार होटल जैसा है तारा सुतारिया का घर, लंदन स्टाइल किचन देख फराह खान के उड़े होश

स्कूल फ्रेंड्स

फराह खान ने बताया कि तारा के पिता हिमांशु और वो खुद स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं। दोनों के बीच सालों पुरानी जान पहचान थी। वहीं तारा जब स्कूल में थी तो कंटेस्टेंट बनकर फराह खान के शो एंटरटेनमेंट की रात पर पहुंची थीं।