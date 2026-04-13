अंदर से फाइव स्टार होटल जैसा है तारा सुतारिया का घर, लंदन स्टाइल किचन देख फराह खान के उड़े होश

हाल में फराह खान ने अपने नए व्लॉग में तारा सुतारिया के घर के दर्शन करवाए हैं। इस घर को खुद तारा ने सजाया है। एक्ट्रेस का ये आशियाना मुंबई के सबसे पोश एरिया बांद्रा में हैं।
तारा सुतारिया मुंबई के बांद्रा में रहती हैं। उनके घर का ये एंट्रेंस है। फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ कुकिंग वीडियो शूट करने पहुंची थीं।
ये तारा के घर का लिविंग रूम है। एक्ट्रेस ने बताया कि जब से वो इस घर में शिफ्ट हुई हैं यहां अक्सर उनके दोस्त पार्टी करने आते हैं। इस एरिया में सभी दोस्त डांस करते हैं।
ये तारा के घर की सजी हुई वॉल है। यहां एक्ट्रेस की सबसे प्यारी यादें, अवॉर्ड्स, फैमिली फोटोज लगी हुई हैं। ये एरिया तारा को बेहद खास लगता है।
ये तारा के घर का एंट्रेंस एरिया है। एक्ट्रेस को म्यूजिक पसंद है और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद करती है। तारा ने ओपेरा भी किया हुआ है।
फराह खान ने बताया कि तारा के पिता हिमांशु और वो खुद स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं। दोनों के बीच सालों पुरानी जान पहचान थी। वहीं तारा जब स्कूल में थी तो कंटेस्टेंट बनकर फराह खान के शो एंटरटेनमेंट की रात पर पहुंची थीं।
तारा के घर में लगी ये पेंटिंग बहुत खास है। एक्ट्रेस ने कुछ दिन पहले ही इसे सजाया है। इसे उनके गोवा वाले किसी दोस्त ने उनके लिए बनाकर भेजा था।
फराह ने तारा के घर के इस किचन को लंदन स्टाइल बताया। एक्ट्रेस के घर की हेल्पर इस हिस्से को मैनेज करती है। तारा ने फराह के लिए हरा चिकन भी बनाया था।
तारा ने अपने घर के इस छोटी अलमीरा को खाना रखने का काउंटर बनाया हुआ है।
ये तारा के इस घर का डाइनिंग एरिया है। यहां सभी गेस्ट खाना एन्जॉय करते हैं। फराह ने तारा के घर बने हरे चिकन को टेस्ट किया।