तनिषा मुखर्जी का घर देखकर उड़ गए फराह खान के होश, बहन काजोल उठा रही हैं खर्चा

फराह खान का बचपन

यहां फराह खान ने बताया कि तनिषा के घर की पीछे वाली गली में उनका स्कूल हुआ करता था और उनके पिता तनिषा के चाचाओं के दोस्त थे। बचपन में देबू मुखर्जी उन्हें गोद में खिलाया करते थे। फराह ने ये भी बताया कि तनिषा के चाचा देब मुखर्जी की वजह से वो लोग गरीब हुए। क्योंकि उनके पिता ने देब मुखर्जी के साथ जो फिल्म बनाई थी वो फ्लॉप हो गई।