प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही है फिल्म LIK, जानिए क्या है इस अनोखी मूवी की कहानी, हीरो नहीं यूज करता मोबाइल फोन

आर्गेनिक वर्ल्ड में बिना मोबाइल के रहते हैं लोग

अब कहानी में हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है वैभव यानी वासु जो मशीनों से ज्यादा इंसानों पर यकीन करता है। उसने कभी स्मार्ट फोन का इस्तेमाल नहीं किया। वासु के पिता ने आर्गेनिक वर्ल्ड बनाया हुआ है। यहां बिना फोन के लोग रहते हैं। इस आर्गेनिक वर्ल्ड को बनाने की वजह आपको इमोशनल कर देती है। इसी वजह से वासु ने कभी स्मार्ट फोन यूज नहीं किया।