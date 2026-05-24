प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही है फिल्म LIK, जानिए क्या है इस अनोखी मूवी की कहानी, हीरो नहीं यूज करता मोबाइल फोन

प्रदीप रंगनाथन के एक्टिंग स्टाइल को ऑडियंस ने हमेशा पसंद किया है। अब वो LIK में नजर आ रहे हैं। हालांकि, इस बार उनका रोल उतना दमदार नहीं है। लेकिन फिल्म में उन्हें देखने में मजा आ रहा है। कीर्ति शेट्टी लीडिंग हीरोइन हैं। ये है इस फिल्म की कहानी।
क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मोबाइल एप आपकी फीलिंग्स का हिसाब-किताब रख सकता है? शायद अपने नहीं सोचा होगा। लेकिन LIK बनाने वाले मेकर्स ने ऐसा सोचा भी और उस पर फिल्म में भी ले आए हैं।
LIK यानी लव इंशोरेंस कंपनी 2040 पर बेस्ड है जब टेक्नोलॉजी खाना-पानी और हवा जितनी ही जरूरी होगी। फिल्म की कहानी 204० से शुरू होती है। जहां टेक्नोलॉजी हावी है। चेन्नई का नक्शा बदल चुका है। हर काम मशीनों से किया जा रहा है। लेकिन इस आसान जिंदगी में मुश्किल प्यार पाने में आ रही है। क्योंकि अब लोगों का भरोसा इंसानों से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर हो रहा है।
कहानी में आगे एंट्री होती है सूरियन की जो इंसानों से ज्यादा मशीनों पर यकीन करता है। उसे इंसानी फीलिंग्स पर भरोसा नहीं है। इसलिए उनसे एक ऐप बनाई LIK बनाई। इस ऐप पर धीरे-धीरे लोग यकीन करना शुरू करते हैं।
ये ऐप सबकी जरूरत बन जाता है। ये ऐप चीटिंग, पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव के बारे में दूसरे पार्टनर को अलर्ट कर देता है। अगर कोई चीटिंग करता है तो ये आपको कानूनी मदद भी मिलती है। इसलिए लोग इस पर भरोसा करते हैं।
अब कहानी में हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है वैभव यानी वासु जो मशीनों से ज्यादा इंसानों पर यकीन करता है। उसने कभी स्मार्ट फोन का इस्तेमाल नहीं किया। वासु के पिता ने आर्गेनिक वर्ल्ड बनाया हुआ है। यहां बिना फोन के लोग रहते हैं। इस आर्गेनिक वर्ल्ड को बनाने की वजह आपको इमोशनल कर देती है। इसी वजह से वासु ने कभी स्मार्ट फोन यूज नहीं किया।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है ये बात सामने आती है कि LIK ऐप में इस्तेमाल हुई आवाज वासु की है। उसने पैसों के लिए ऐप के लिए अपनी आवाज दे दी। लेकिन उसे इस ऐप पर भरोसा नहीं है।
आगे वासु की जिंदगी में धीमा की एंट्री होती है। धीमा एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर है। जो बिना फोन के रह नहीं सकती। उसकी दुनिया ही उसके फोन में हैं। धीमा और वासु एकदम अलग हैं। धीमा को उस ऐप पर भी यकीन है।
वासु और धीमा की बार-बार हुई मुलाकात प्यार में बदल जाती है। और वासु अपने नियम तोड़ता है और फोन खरीदकर धीमा से बातचीत करना शुरू कर देता है। फिर दोनों LIK ऐप पर अपने प्यार का स्कोर चेक करते हैं। वासु को लगता है 100 प्रतिशत आएगा। लेकिन वो 3 प्रतिशत ही होता है। और इसी ऐप पर यकीन कर धीमा, वासु से अपना रिश्ता तोड़ देती है।
वासु टूट जाता है। और वो ऐप को बनाने वाले से लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। वो लाइव वीडियो में आकर सूरियन को चैलेंज करता है। वो कहता है कि वो अगले 30 दिनों में धीमा को वापस प्यार में लेकर आएगा। बिना किसी ऐप की मदद के। लेकिन अंत में जो होता है वो सूरियन को हैरान कर देता है।