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प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही है फिल्म LIK, जानिए क्या है इस अनोखी मूवी की कहानी, हीरो नहीं यूज करता मोबाइल फोन

प्राइम वीडियो पर LIK नाम की फिल्म ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म का पूरा नाम है लव इंशोरेंस कंपनी। फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। कहानी मजेदार है जो आपको सीट से बांधे रखेगी। फिल्म के किरदार और परफॉरमेंस आपको इम्प्रेस करती है। 

Usha ShrivasMay 24, 2026 04:32 pm IST
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फिल्म LIK की कहानी

प्रदीप रंगनाथन के एक्टिंग स्टाइल को ऑडियंस ने हमेशा पसंद किया है। अब वो LIK में नजर आ रहे हैं। हालांकि, इस बार उनका रोल उतना दमदार नहीं है। लेकिन फिल्म में उन्हें देखने में मजा आ रहा है। कीर्ति शेट्टी लीडिंग हीरोइन हैं। ये है इस फिल्म की कहानी।

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204o पर बनी है ये कहानी

क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मोबाइल एप आपकी फीलिंग्स का हिसाब-किताब रख सकता है? शायद अपने नहीं सोचा होगा। लेकिन LIK बनाने वाले मेकर्स ने ऐसा सोचा भी और उस पर फिल्म में भी ले आए हैं।

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टेक्नोलॉजी और इंसानी इमोशन पर बेस्ड है कहानी

LIK यानी लव इंशोरेंस कंपनी 2040 पर बेस्ड है जब टेक्नोलॉजी खाना-पानी और हवा जितनी ही जरूरी होगी। फिल्म की कहानी 204० से शुरू होती है। जहां टेक्नोलॉजी हावी है। चेन्नई का नक्शा बदल चुका है। हर काम मशीनों से किया जा रहा है। लेकिन इस आसान जिंदगी में मुश्किल प्यार पाने में आ रही है। क्योंकि अब लोगों का भरोसा इंसानों से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर हो रहा है।

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ऐप से मिलता है प्यार?

कहानी में आगे एंट्री होती है सूरियन की जो इंसानों से ज्यादा मशीनों पर यकीन करता है। उसे इंसानी फीलिंग्स पर भरोसा नहीं है। इसलिए उनसे एक ऐप बनाई LIK बनाई। इस ऐप पर धीरे-धीरे लोग यकीन करना शुरू करते हैं।

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ये ऐप सब कुछ बताता है

ये ऐप सबकी जरूरत बन जाता है। ये ऐप चीटिंग, पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव के बारे में दूसरे पार्टनर को अलर्ट कर देता है। अगर कोई चीटिंग करता है तो ये आपको कानूनी मदद भी मिलती है। इसलिए लोग इस पर भरोसा करते हैं।

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आर्गेनिक वर्ल्ड में बिना मोबाइल के रहते हैं लोग

अब कहानी में हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है वैभव यानी वासु जो मशीनों से ज्यादा इंसानों पर यकीन करता है। उसने कभी स्मार्ट फोन का इस्तेमाल नहीं किया। वासु के पिता ने आर्गेनिक वर्ल्ड बनाया हुआ है। यहां बिना फोन के लोग रहते हैं। इस आर्गेनिक वर्ल्ड को बनाने की वजह आपको इमोशनल कर देती है। इसी वजह से वासु ने कभी स्मार्ट फोन यूज नहीं किया।

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वासु ने तोड़ा नियम

लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है ये बात सामने आती है कि LIK ऐप में इस्तेमाल हुई आवाज वासु की है। उसने पैसों के लिए ऐप के लिए अपनी आवाज दे दी। लेकिन उसे इस ऐप पर भरोसा नहीं है।

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वासु और धीमा

आगे वासु की जिंदगी में धीमा की एंट्री होती है। धीमा एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर है। जो बिना फोन के रह नहीं सकती। उसकी दुनिया ही उसके फोन में हैं। धीमा और वासु एकदम अलग हैं। धीमा को उस ऐप पर भी यकीन है।

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ऐप की वजह से टूटा रिश्ता

वासु और धीमा की बार-बार हुई मुलाकात प्यार में बदल जाती है। और वासु अपने नियम तोड़ता है और फोन खरीदकर धीमा से बातचीत करना शुरू कर देता है। फिर दोनों LIK ऐप पर अपने प्यार का स्कोर चेक करते हैं। वासु को लगता है 100 प्रतिशत आएगा। लेकिन वो 3 प्रतिशत ही होता है। और इसी ऐप पर यकीन कर धीमा, वासु से अपना रिश्ता तोड़ देती है।

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वासु को होगी जीत

वासु टूट जाता है। और वो ऐप को बनाने वाले से लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। वो लाइव वीडियो में आकर सूरियन को चैलेंज करता है। वो कहता है कि वो अगले 30 दिनों में धीमा को वापस प्यार में लेकर आएगा। बिना किसी ऐप की मदद के। लेकिन अंत में जो होता है वो सूरियन को हैरान कर देता है।

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