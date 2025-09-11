Tamannaah Bhatia To Mrunal Thakur These Actresses Does Not Believe In Zero Figure And Flaunt Their Curves तमन्ना भाटिया से मृणाल ठाकुर तक, ये एक्ट्रेसेस नहीं हैं जीरो फिगर की फैन, फ्लॉन्ट करती हैं कर्व बॉडी
तमन्ना भाटिया से मृणाल ठाकुर तक, ये एक्ट्रेसेस नहीं हैं जीरो फिगर की फैन, फ्लॉन्ट करती हैं कर्व बॉडी

आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जो जीरो फिगर मैंटेन नहीं करती हैं और अपनी कर्वी बॉडी को फ्लॉन्ट करने से भी नहीं झिझकती हैं। जाइए कौन हैं वो एक्ट्रेसेस।

Sushmeeta SemwalThu, 11 Sep 2025 01:04 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

एक समय था जब एक्ट्रेसेस जीरो फिगर फ्लॉन्ट करती थीं। यहां तक की आज भी कई एक्ट्रेसेस परफेक्ट बॉडी रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने कर्व्स फ्लॉन्ट करने में झिझकती नहीं हैं।

तमन्ना भाटिया

तमन्ना भाटिया के लस्ट स्टोरीज और स्त्री 2 के गाने आई नहीं गाने में वह अपने कर्व्स फ्लॉन्ट करती दिखी थीं।

मृणाल ठाकुर

मृणाल ठाकुर भी जीरो फिगर की फैन नहीं रही हैं। वह अपने फिगर को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं।

अदिति राव हैदरी

अदिति राव हैदरी ने हीरामंडी में जब गजगामिनी वॉक की थी तब उनके कर्व्स को काफी पसंद किया गया था।

परिणीति चोपड़ा

परिणीति चोपड़ा भी अपनी बॉडी को लेकर काफी कम्फर्टेबल रहती हैं।

सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी सिन्हा ने अपना पहले से काफी वजन कम किया है, लेकिन वह जीरो फिगर फैन नहीं रही हैं।

हुमा कुरैशी

हुमा कुरैशी को भी भले ही उनके वजन को लेकर ट्रोल किया गया हो, लेकिन वह अपने कर्व्स में कम्फर्टेबल रहती हैं।

इलियाना डीक्रूज

इलियाना डीक्रूज भी अपने कर्व्स हमेशा खुशी-खुशी फ्लॉन्ट करती हैं।

