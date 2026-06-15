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तमन्ना भाटिया का घर देखकर उड़ेंगे आपके होश, विदेशी स्टाइल किचन, जकूजी वाली बालकनी, देखिए यहां

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का घर आपके होश उड़ा देने वाला है। इस घर की लाइटिंग, बड़ी बालकनी और विदेश स्टाइल की किचन अब आप अपने घर में भी चाहेंगे। सेलेब्रिटीज के घरों में ये घर आपको ज्यादा पसंद आने वाला है। 

Usha ShrivasJun 15, 2026 05:32 pm IST
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तमन्ना भाटिया का आलीशान घर

तमन्ना भाटिया ने हाल में फराह खान के यूट्यूब चैनल के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। एक्ट्रेस का ये घर देखने के बाद आप भी ऐसे घर की कल्पना करने लगेंगे। एक्ट्रेस ने खुद इस घर को सजाया है।

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एंट्रेंस

ये तमन्ना भाटिया के घर का एंट्रेंस है जहां बिल्कुल देसी स्टाइल में दरवाजे पर सजी हुई लटकन देखी जा सकती है। एक्ट्रेस यहां अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं।

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हॉल

ये घर का बड़ा सा हॉल है। एक ही एरिया में डाइनिंग टेबल, सोफा और आगे बालकनी नजर आ रही है। इस घर को खूबसूरत लाइट से सजाया हुआ है।

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डाइनिंग टेबल

तमन्ना ने अपने घर में ये खूबसूरत से डाइनिंग टेबल रखी हुई है। इसके ऊपर चमकती हुई लाइट आपको पसंद आएगी।

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लिविंग एरिया

ये तमन्ना के घर का लिविंग एरिया है। यहां वाइट राउंड स्टाइल सोफा और कई फैंसी आइटम देखे जा सकते हैं। इसी जगह एक खूबसूरत सा फिश एक्वेरियम भी है।

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फूड और बार काउंटर

किचन से जुड़ा हुआ ये फूड और बार काउंटर है। इसे खूबसूरत टेबल और लाइटिंग से सजाया हुआ है। सीलिंग लाइट इस जगह को खूबसूरत लुक दे रही है।

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किचन

ये घर का खूबसूरत सा, डिज़ाइन किया हुआ किचन है। यहां कई सारे सामान स्टोर करने के लिए कैबिनेट देखे जा सकते हैं।

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बालकनी

ये तमन्ना के घर की खूबसूरत सी बालकनी है। जहां जकूजी भी रखा हुआ है। एक्ट्रेस अक्सर अपने फ्री टाइम में यहां एन्जॉय करती हैं।

Tamannaah Bhatia Farah farah khan
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