तमन्ना भाटिया का घर देखकर उड़ेंगे आपके होश, विदेशी स्टाइल किचन, जकूजी वाली बालकनी, देखिए यहां

तमन्ना भाटिया का आलीशान घर

तमन्ना भाटिया ने हाल में फराह खान के यूट्यूब चैनल के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। एक्ट्रेस का ये घर देखने के बाद आप भी ऐसे घर की कल्पना करने लगेंगे। एक्ट्रेस ने खुद इस घर को सजाया है।