तब्बू की बड़ी बहन रह चुकी है ‘रामायण’ के इस कलाकार की बहू, लेकिन नहीं चला रिश्ता हो गया था तलाक

रामायण

रामानंद सागर का फेमस धार्मिक शो 'रामायण' की जगह आज तक दूसरा कोई सीरियल नहीं ले सका। रामानंद के अलावा कई लोगों ने 'रामायण' बनाया, लेकिन जो सफलता और लोकप्रियता दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल अभिनित शो को हासिल हुई वो आज तक किसी को नहीं मिली।