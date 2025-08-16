तब्बू की बड़ी बहन रह चुकी है ‘रामायण’ के इस कलाकार की बहू, लेकिन नहीं चला रिश्ता हो गया था तलाक

रामानंद सागर का फेमस धार्मिक शो 'रामायण' की जगह आज तक दूसरा कोई सीरियल नहीं ले सका। रामानंद के अलावा कई लोगों ने 'रामायण' बनाया, लेकिन जो सफलता और लोकप्रियता दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल अभिनित शो को हासिल हुई वो आज तक किसी को नहीं मिली।
'रामायण' के कलाकारों को भी काफी पसंद किया गया। इस शो के सभी कैरेक्टर जैसे राम, सीता और लक्ष्मण को आज भी लोग भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन जब भी 'रामायण' का नाम आता है तो राम भक्त हनुमान को कोई कैसे भूल सकता है।
'रामायण' में हनुमान के रोल को 'रामायण' में दारा सिंह ने निभाया था। अपने दमदार किरदार के बल पर दारा सिंह ने सालों तक लोगों के दिल पर राज करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी पहली बहू कौन थी। अगर नहीं तो चलिए बताते हैं।
दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह ने दो शादी की है। विंदु की पहली पत्नी कोई और नहीं बल्कि तब्बू की बहन फराह नाज थी। फराह 80 और 90 के दशक की हिट एक्ट्रेस रही हैं।
फराह ने साल 1985 में आई फिल्म 'फासले' से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके अलावा वो 'लव 86' और 'नसीब अपना-अपना', 'घर घर की कहानी', 'यतीम', 'रखवाला', 'जवानी जिंदाबाद', 'ईमानदार', 'अचानक' और 'हलचल'' जैसी हिट फिल्मों में नजर आईं।
फराह नाज और विंदू दारा सिंह की शादी 1996 में हुई थी। लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और फिर साल 2002 में उनका तलाक हो गया। दोनों का एक बेटा भी है।
इसके बाद फराह ने विंदु से तलाक के बाद एक्टर सुमित सहगल को अपना लाइफ पार्टनर चुना। दोनों ने साल 2003 में शादी रचाई।
वहीं, विंदु ने फराह से अलग होने के बाद डीना उमरोवा से शादी की। वो एक रशियन मॉडल हैं। बता दें कि डीना विंदुकी दूसरी पत्नी हैं। दोनों ने साल 2006 में शादी की है।
विंदु और डीना की एक बेटी भी है, जिसका नाम है-अमेलिया रंधावा। विंदुऔर उनकी पत्नी स्टार प्लस पर एक डांस शो का हिस्सा भी रह चुके हैं।