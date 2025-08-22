भूल भुलैया नहीं यह है तब्बू की पहली हॉरर फिल्म, इस वजह से नहीं देख सकते परिवार के साथ

तब्बू ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी कई फिल्में आज भी लोगों के दिल में बसी है, लेकिन उनकी एक ऐसी फिल्म भी है जिसे देखने से काफी डर लगता है।
हम बात कर रहे हैं तब्बू की हॉरर फिल्म हवा की। हवा तब्बू की पहली हॉरर फिल्म थी।
इस फिल्म की लीड और सोलो एक्ट्रेस थीं तब्बू और आज भी इसे अकेले देखने में लोग डरते हैं।
वहीं फिल्म के कुछ सीन भी ऐसे हैं जिन्हें आप परिवार के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें जो भूत है वो तब्बू का रेप करता है।
ये रेप सीन एक नहीं बल्कि फिल्म के कई सीन में है इसलिए यह फिल्म काफी बोल्ड थी।
बता दें कि गुड्डू धनोआ की यह एक ही हॉरर फिल्म थी, इससे पहले वह सिर्फ एक्शन फिल्में करते थे।
फिल्म वैसे हिट नहीं थी और इसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 3.75 करोड़ की कमाई की थी।