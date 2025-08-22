Tabu first Horror Movie You Cannot Watch This Film With Family भूल भुलैया नहीं यह है तब्बू की पहली हॉरर फिल्म, इस वजह से नहीं देख सकते परिवार के साथ
भूल भुलैया नहीं यह है तब्बू की पहली हॉरर फिल्म, इस वजह से नहीं देख सकते परिवार के साथ

तब्बू तो आप सभी ने भूल भुलैया फिल्म में देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह उनकी पहली हॉरर फिल्म नहीं है। तब्बू की इससे पहले एक हॉरर मूवी आई थी जो काफी चर्चा में थी।

Sushmeeta SemwalFri, 22 Aug 2025 03:10 PM
तब्बू की फिल्म&nbsp;

तब्बू ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी कई फिल्में आज भी लोगों के दिल में बसी है, लेकिन उनकी एक ऐसी फिल्म भी है जिसे देखने से काफी डर लगता है।

हवा&nbsp;

हम बात कर रहे हैं तब्बू की हॉरर फिल्म हवा की। हवा तब्बू की पहली हॉरर फिल्म थी।

लीड एक्ट्रेस थीं तब्बू

इस फिल्म की लीड और सोलो एक्ट्रेस थीं तब्बू और आज भी इसे अकेले देखने में लोग डरते हैं।

फिल्म के बोल्ड सीन

वहीं फिल्म के कुछ सीन भी ऐसे हैं जिन्हें आप परिवार के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें जो भूत है वो तब्बू का रेप करता है।

कई रेप सीन

ये रेप सीन एक नहीं बल्कि फिल्म के कई सीन में है इसलिए यह फिल्म काफी बोल्ड थी।

डायरेक्टर की पहली हॉरर फिल्म

बता दें कि गुड्डू धनोआ की यह एक ही हॉरर फिल्म थी, इससे पहले वह सिर्फ एक्शन फिल्में करते थे।

फिल्म को नहीं मिला अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म वैसे हिट नहीं थी और इसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 3.75 करोड़ की कमाई की थी।

