Photos: ‘तारे जमीन पर’ में योहान का किरदार निभाने वाले सचेत अब बन गए हैं डॉक्टर, देखिए उनकी तस्वीरें

आमिर खान के साथ शूटिंग की यादें

सचेत ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में बताया था कि शूटिंग के वक्त वो बच्चे थे और सिर्फ मस्ती करते थे। लेकिन आमिर खान शॉट से ठीक पहले उन्हें सीन के मूड में ले आते थे ताकि परफेक्ट शॉट मिल सके।