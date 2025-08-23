Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah New Bhabhi Rupmati Ki Dharti Bhatt Is Glamorous In Real Life 'तारक मेहता...' की नई भाभी 'रूपवती' रिलय लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, बबीता जी को देंगी तगड़ी टक्कर
इस नई फैमिली के आने से पूरा गोकुलधाम बेहद खुश है। इस फैमिली में पति-पत्नी के अलावा दो बच्चे भी हैं। नई भाभी का नाम रूपपति है।

Priti KushwahaSat, 23 Aug 2025 01:05 PM
तारक मेहता का उल्टा चश्मा

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में हमेशा से दर्शकों का फेवरेट रहा है। इस शो एक तरफ जहां कई पुराने कलाकारों ने अलविदा कहा, वहीं एक नई फैमिली ने गोकुलधाम सोसाइटी में धमाकेदार एंट्री की है।

नई भाभी का नाम रूपपति

इस नई फैमिली के आने से पूरा गोकुलधाम बेहद खुश है। इस फैमिली में पति-पत्नी के अलावा दो बच्चे भी हैं। नई भाभी का नाम रूपपति है।

सेल्फी क्वीन हैं रूपवति

रूपवति की शो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में दिखाया गया, जो सेल्फी क्वीन हैं और नए ट्रेंड्स में बिजी रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रूपवति कौन हैं?

रूपवति का असली नाम धरती भट्ट

बता दें कि रूपवति का असली नाम धरती भट्ट है। तारक मेहता में भले ही वह सूट-सलवार में दिख रही हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में वह काफी ग्लैमरस हैं।

इन शोज में आ चुकी नजर

धरती भट्ट ने साल 2012 में 'लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज' शो से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसके अलावा धरती कई टीवी शोज जैसे 'वो तो है अलबेला' और 'क्या हाल मिस्टर पांचाल' में नजर आ चुकी हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

धरती अपने काम के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी कई ग्लैमरस तस्वीरें मौजूद हैं।

बबीता जी

धरती भट्ट के आने से एक बात तो क्लियर है कि शो में बबीता जी को लुक में रूपवति बराबर टक्कर देने वाली हैं।

शो छोड़ने की खबर

आपको बता दें कि बीते दिनों जहां शो में रूपवति ने अपने परिवार के साथ तारक मेहता में एंट्री की है। वहीं, शो को 'मिसेज हाथी' यानी अंबिका रंजनकर के शो छोड़ने की खबरें चर्चा में रहीं।

नहीं जा रही हैं मिसेज हाथी

हालांकि, इन खबरों के बीच अंबिका रंजनकर ने 'टेली चक्कर' से बातचीत में कहा, 'नहीं, मैंने शो नहीं छोड़ा है। मैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हिस्सा हूं।'

