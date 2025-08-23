'तारक मेहता...' की नई भाभी 'रूपवती' रिलय लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, बबीता जी को देंगी तगड़ी टक्कर

इन शोज में आ चुकी नजर

धरती भट्ट ने साल 2012 में 'लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज' शो से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसके अलावा धरती कई टीवी शोज जैसे 'वो तो है अलबेला' और 'क्या हाल मिस्टर पांचाल' में नजर आ चुकी हैं।