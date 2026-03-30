TMKOC: आखिर क्या हुआ था जब दिशा वकानी आखिरी बार आईं थी सेट पर, जेनिफर बोली- उनके और असित मोदी के बीच...

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' एक ऐसा शो है, जिसने सालों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। इस शो की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके किरदार भी दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं।
एक ऐसी ही किरदार इस शो की रही हैं रोशन सोढ़ी। इस रोल को जेनिफर मिस्त्री ने निभाया था। फिलहाल वो जेनिफर अब इस शो को हिस्सा नहीं हैं। जेनिफर ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
ऐसे में अब जेनिफर ने बॉलीवुड बबल संग अपने हालिया इंटरव्यू में तारक मेहता शो और उसके कलाकारों को लेकर खुलकर बात की है। जेनिफर ने शो की जान यानी दया बेन की वापसी पर जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
जेनिफर ने बताया कि दया यानी दिशा वकानी 2021 में सेट पर बात करके गई थी कि वो शो में वापस आ रही है। अगले दिन उसका शूट था वो ड्रेस तक चेक करके गई, लेकिन फिर क्या हुआ मालूम नहीं वो दोबारा शूट पर आई ही नहीं।
जेनिफर ने ये भी बताया कि जो हमने सुना था कि उसके परिवार के तरफ से कुछ पाबंदियां था कि वो संडे को शूट नहीं करेगी, नाईट शूट नहीं करेगी और ज्यादा घंटे शूट नहीं करेगी।
अब थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है, लेकिन इतना भी कोई कैसे करेगा। हालांकि, मैंने और सोनालिका ने सोचा था कि असित जी को बोलते हैं कि इस शो को दिशा ने इतना दिया और दया ऐसा कैरेक्टर कि उसके घर पर जाकर शूट करो।
लेकिन हमको जो लगता है कि उनका ईगो आढ़े आ गया कि हम उसके घर जाकर क्यों शूट करेंगे। शो मेरा है हम इसके घर जाकर क्यों शूट करें।
हालांकि, अभी भी फैंस उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि दया के रोल के में दिशा वकानी ही वापसी करेंगी। फिलहाल ऑडियंस की ये विश पूरी होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा।