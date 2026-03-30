TMKOC: आखिर क्या हुआ था जब दिशा वकानी आखिरी बार आईं थी सेट पर, जेनिफर बोली- उनके और असित मोदी के बीच...

2021 में सेट आईं थीं दिशा वकानी

जेनिफर ने बताया कि दया यानी दिशा वकानी 2021 में सेट पर बात करके गई थी कि वो शो में वापस आ रही है। अगले दिन उसका शूट था वो ड्रेस तक चेक करके गई, लेकिन फिर क्या हुआ मालूम नहीं वो दोबारा शूट पर आई ही नहीं।