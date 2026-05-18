TMKOC: 'तारक मेहता' के एक्टर्स की नेटवर्थ, जानें कौन है सबसे अमीर?; चंपकलाल और बबीता को इसने छोड़ा पीछे

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

टीवी का फेमस सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हमेशा से ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। इस शो ने लंबे समय से टीवी पर अपनी धाक जमाए हुए है। टीआरपी लिस्ट में भी ये शो हमेशा टॉप 10 में रहता है। शो के साथ-साथ शो के कलाकार भी दर्शकों के फेवरेट हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इन स्टार्स की नेटवर्थ कितनी है।