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TMKOC: 'तारक मेहता' के एक्टर्स की नेटवर्थ, जानें कौन है सबसे अमीर?; चंपकलाल और बबीता को इसने छोड़ा पीछे

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो ने लंबे समय से टीवी पर अपनी धाक जमाए हुए है। टीआरपी लिस्ट में भी ये शो हमेशा टॉप 10 में रहता है। शो के साथ-साथ शो के कलाकार भी दर्शकों के फेवरेट हैं।

Priti KushwahaMay 18, 2026 12:09 pm IST
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तारक मेहता का उल्टा चश्मा

टीवी का फेमस सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हमेशा से ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। इस शो ने लंबे समय से टीवी पर अपनी धाक जमाए हुए है। टीआरपी लिस्ट में भी ये शो हमेशा टॉप 10 में रहता है। शो के साथ-साथ शो के कलाकार भी दर्शकों के फेवरेट हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इन स्टार्स की नेटवर्थ कितनी है।

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जेठालाल

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के मेन लीड कलाकार जेठालाल को काफी पसंद किया जाता है। इस रोल को शो में ये रोल निभाकर दिलीप जोशी ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। यही नहीं दिलीप शो में सबसे ज्यादा पैसा वसूलने वाले एक्टर भी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दिलीप जोशी की नेटवर्थ 47 करोड़ रुपये है।

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आत्माराम भिड़े&nbsp;

शो में आत्माराम भिड़े का रोल मंदार चंदवाडकर ने निभाया है। उनके और माधवी की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। उनकी नेटवर्थ 42 करोड़ रुपये है।

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तारक मेहता फेम 'बबीता जी'

'तारक मेहता' में बबीता जी अपने ग्लैमरस अंदाज से पूरे शो में चार चांद लगाती हैं। शो में उनके और जेठालाल के बीच की केमिस्ट्री काफी पसंद की जाती है। शो में बबीता जी का रोल मुनमुन दत्ता निभा रही हैं। मुनमुन की नेटवर्थ 40 करोड़ रुपये है।

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अय्यर

तनुज महाशब्दे ने शो में कृष्णन अय्यर की भूमिका निभाई है। शो में वो बबीता जी के पति बने हैं। उनकी नेटवर्थ 30 करोड़ रुपये है।

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चंपकलाल गड़ा

शो में चंपकलाल गड़ा, जेठालाल के पिता के रोल में नजर आ रहे हैं। इस रोल को अमित भट्ट निभा रहे हैं। उनकी नेटवर्थ 16.4 करोड़ रुपये है।

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माधवी भिड़े

माधवी भिड़े की भूमिका निभाने वाली सोनालिका जोशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उनकी नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये है।

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun Dutta
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