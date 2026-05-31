बेडरूम इंटीमेट सीन में बहकी एक्ट्रेस, बार-बार कट बोलने के बाद भी देती रही किसिंग सीन

आर्टिस्ट कंफर्टेबल होते हैं वो रियल में हैं

इस दौरान एक्ट्रेस से पूछा गया कि जो किसिंग सीन फिल्मों और वेब में देखते हैं क्या वो रियल होते हैं या फिर कैमरा तकनीक से दिखाए जाते हैं? इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि ज्यादातर कैमरा तकनीक से होते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट कंफर्टेबल होते हैं वो रियल में भी करते हैं।