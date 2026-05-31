बेडरूम इंटीमेट सीन में बहकी एक्ट्रेस, बार-बार कट बोलने के बाद भी देती रही किसिंग सीन

हम अक्सर फिल्मों में इंटीमेट सीन्स के बारे में सुनते हैं और देखते हैं। कई स्टार्स बोल्ड इंटीमेट सीन्स को करने से कतराते हैं। लेकिन एक ऐसी हसीना है, जो इंटीमेट सीन के दौरान बहक गई थी और कट बोलने के बाद भी हीरो को किस करती रही।
दरअसल, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो की एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने एक किस्सा शेयर किया। बता दें कि नेहल अपने बोल्ड अंदाज की वजह से तो सुर्खियों में रहती ही हैं। ऐसे में अब नेहल का लेटेस्ट इंटरव्यू सुर्खियों में बना हुआ है।
एक वक्त नेहल सिंपल रोल प्ले करती थीं और आज वो एक्ट्रेस से इंटीमेसी कॉर्डिनेटर बन चुकी हैं। आज नेहल फिल्मों और सीरीज में इंटीमेट सीन्स शूट करने में स्टार्स, क्रू और डायरेक्टर को गाइड करती हैं।
नेहल वडोलिया हाल ही में सुनो इंडिया पॉडकास्ट का हिस्सा बनीं। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्टार्स को कंफर्टेबल फील कराने के लिए इंटीमेसी कॉर्डिनेटर हायर किए जाते हैं।
नेहल ने बताया, 'मैं ये क्लियर करना चाहती हूं कि वेब सीरीज में जो इंटीमेसी सीन्स होते हैं, उसे हम नहीं, बल्कि डायरेक्टर स्टोरी के हिसाब से लिखते और ये सारे सीन्स स्क्रिप्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं। लेकिन इन इंटीमेट सीन्स को रीटेक नहीं किया जाता है।'
इस दौरान एक्ट्रेस से पूछा गया कि जो किसिंग सीन फिल्मों और वेब में देखते हैं क्या वो रियल होते हैं या फिर कैमरा तकनीक से दिखाए जाते हैं? इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि ज्यादातर कैमरा तकनीक से होते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट कंफर्टेबल होते हैं वो रियल में भी करते हैं।
पॉडकास्ट के दौरान नेहल ने अपनी एक सीरीज का किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ सीरीज में जो एक्टर था वो काफी अच्छा था। वो एक रूम में एक्टर के साथ किसिंग सीन दे रही थीं। डायरेक्टर माइक लेकर मॉनिटर रूम बोल रहे थे।
ऐसे में बार बार कट बोलने के बाद भी उन्हें सुनाई नहीं दिया और सीन चलता रहा। इसके बाद वो हीरो ने जब उन्हें बताया कि सीन कट हो यगा ते वो काफी शर्मिंदा हुईं।