सोशल मीडिया पर वापसी करने पर तापसी पन्नू बोलीं- मुझे बोला गया ब्रांड्स को वो एक्टर चाहिए जो दिखते हों

लोग पूछते थे गायब क्यों है

तापसी ने आगे कहा कि सोशल मीडिया को मेन्टेन करना काफी मुश्किल था और इससे उनकी लाइफ जीने का पल चला जाता था और एक्सरीरियंस भी जिससे वह बेहतर एक्टर बन सकती हैं। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता था जैसा मेरा दिन इवैपोरेट हो रहा है। लोग पूछते रहते थे कि तुम गायब क्यों हो गए। तुम्हारा फीड सिर्फ फिल्मों को लेकर होता है या ब्रांड्स को लेकर, तुम पोस्ट क्यों नहीं कर रही हो।