सोशल मीडिया पर वापसी करने पर तापसी पन्नू बोलीं- मुझे बोला गया ब्रांड्स को वो एक्टर चाहिए जो दिखते हों

तापसी पन्नू साल भर के सोशल मीडिया डिटॉक्स के बाद वापस ऑनलाइन आ गई हैं। तापसी ने वापस आते ही अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि वे किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। तापसी ने यह भी बताया कि उन्हें बोला गया है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा।
तापसी ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया से इसलिए दूरी बनाई क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह किसी रेस मं भाग रही हैं या किसी ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं अपनी लाइफ जीना चाहती थी ना कि लगातार सोशल मीडिया चेक करती रहूं।
तापसी ने कहा, 'मैं 3 दिन में एक बार यूज करती थी। मैं रियल लाइफ ज्यादा एंजॉय करने लग गई थी और एडिक्टिव हो गई थी। एक्टर्स को यह भी कहा जाता है खुद को ज्यादा एक्सपोज मत करो नहीं तो लोग तुम्हें थिएटर में देखने क्यों आएगा। यह लॉजिक मेरे लिए फिर भी सेंस करता था।
तापसी ने आगे कहा कि सोशल मीडिया को मेन्टेन करना काफी मुश्किल था और इससे उनकी लाइफ जीने का पल चला जाता था और एक्सरीरियंस भी जिससे वह बेहतर एक्टर बन सकती हैं। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता था जैसा मेरा दिन इवैपोरेट हो रहा है। लोग पूछते रहते थे कि तुम गायब क्यों हो गए। तुम्हारा फीड सिर्फ फिल्मों को लेकर होता है या ब्रांड्स को लेकर, तुम पोस्ट क्यों नहीं कर रही हो।
तापसी ने फिर कहा, मुझे कहा गया कि ब्रांड्स को वो लोग चाहिए जो विजिबसल हों। आप पोस्ट नहीं करती हो ज्यादा, तो ये ब्रांड आपके साथ असोसिएट नहीं करेगा। वो ब्रांड किसी ऐसे को लेना चाहता है जो सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिव हो। जब हम किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं तो वो हमें सोशल मीडिया पर विजिबल चाहता है। हमारा सोशल मीडिया उनका मार्केटिंग टूल बन जाता है।
तापसी ने आगे सवाल किया कि अगर ब्रांड मेरे लिए आ रहा है तो वे मेरे लिए आएंगे न, अगर मुझे किसी और की तरह रहना होगा तो फिर पॉइंट क्या है।
तापसी पिछले 3 महीने से डेनमार्क में थीं तो इस पर उन्होंने कहा कि गर्मियों में यहां कम शूट होते हैं इसलिए डेनमार्क समर टाइम के लिए परफेक्ट है। मैं काम खत्म करके वहां चली जाती हूं।
तापसी की फिल्मों की बात करें तो लास्ट वह फिल्म अस्सी में नजर आई थीं जिसमें वह वकील के किरदार में नजर आई थीं। अब वह वो लड़की है कहां और गांधारी में नजर आएंगी।