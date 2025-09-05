Sushmita Sen To Kiara Advani When Bollywood Actresses Play Role Of Teacher In Movies सुष्मिता सेन से कियारा आडवाणी तक, जब एक्ट्रेसेस ने टीचर बन जीता सबका दिल; कमाई भी की जबरदस्त
सुष्मिता सेन से कियारा आडवाणी तक, जब एक्ट्रेसेस ने टीचर बन जीता सबका दिल; कमाई भी की जबरदस्त

टीचर्स डे पर आज आपको बताते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने टीचर के रोल निभाए। कुछ के ग्लैमर लुक ने जीता फैंस का दिल तो कुछ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर की जबरदस्त कमाई।

Sushmeeta SemwalFri, 5 Sep 2025 12:08 PM
1/9

एक्ट्रेसेस ने निभाए टीचर के रोल

5 सितंबर को सब टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर आज हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने टीचर का रोल निभाया है।

2/9

सुष्मिता सेन

सुष्मिता सेन ने मैं हूं ना में टीचर का किरदार निभाया था। फिल्म में सुष्मिता के लुक्स ने सबका दिल जीत लिया था।

3/9

करीना कपूर खान

करीना कपूर खान ने फिल्म कुर्बान में टीचर का किरदार निभाया था।

4/9

कियारा आडवाणी&nbsp;

कियारा आडवाणी ने लस्ट स्टोरीज में टीचर का किरदार निभाया था।

5/9

चित्रांगदा सिंह

चित्रांगदा सिंह ने देसी बॉय्ज में टीचर का किरदार निभाया था जिनके स्टूडेंट अक्षय कुमार थे। फिल्म में दोनों की कैमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी।

6/9

ऐश्वर्या राय बच्चन

ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म शब्द में टीचर का किरदार निभाया था।

7/9

सिमी ग्रेवाल

1970 में रिलीज हुई मेरा नाम जोकर में सिमी ग्रेवाल ने मैडम मेरी का किरदार निभाया था जो काफी पॉपुलर हुआ था।

8/9

रानी मुखर्जी

रानी मुखर्जी में फिल्म हिचकी में टीचर का किरदार निभाया था जिसे हकलाने की दिक्कत होती है।

9/9

जूही चावला&nbsp;

जूही चावला ने फिल्म चॉक एंड डस्टर में टीचर का करिदार निभाया था।

