सुष्मिता सेन ने रिजेक्ट की यह फिल्म, माधुरी दीक्षित ने लपकी और बदल गई किस्मत, मूवी थी ब्लॉकबस्टर

शाहरुख खान ने अपने करियर में कई सक्सेसफुल और हिट फिल्में दी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। अब हम आपको शाहरुख की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका ऑफर पहले सुष्मिता सेन को मिला था, लेकिन उनके हाथ से फिल्म माधुरी दीक्षित को मिली और यह उनके करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक थी।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है देवदास। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रमुखी के किरदार के लिए पहले सुष्मिता सेन को ऑफर दिया गया था, लेकिन अपने दूसरे वर्क कमिटमेंट्स की वजह से वह फिल्म नहीं कर पाईं।
इसके बाद माधुरी दीक्षित को फिल्म ऑफर हुई और माधुरी के किरदार को कितना पसंद किया गया यह तो सब जानते ही हैं।
फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और देवदास ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 90.63 करोड़ की कमाई की थी।
ऐसी रिपोर्ट्स भी थीं कि करीना कपूर खान को पारो के किरदार के लिए साइन किया था, लेकिन फिर ऐश्वर्या राय बच्चन को यह फिल्म मिली।
फिल्म के बाकी दिलचस्प किस्सों के बारे में बताएं तो शाहरुख ने शराब पीने वाले सीन में सच में शराब पी थी और कई रीटेक्स दिए थे।
देवदास बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसे कान से इन्विटेश मिला था।
ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि डोला रे डोला गाने की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या के कान से खून आने लगा था क्योंकि उनके इयरिंग्स काफी भारी थे, लेकिन इसके बाद भी वह डांस करती रहीं।