सुष्मिता सेन ने रिजेक्ट की यह फिल्म, माधुरी दीक्षित ने लपकी और बदल गई किस्मत, मूवी थी ब्लॉकबस्टर

कई बार एक्टर्स कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं और बाद में वो फिल्म हिट हो जाती है और दूसरे एक्टर के हाथ बड़ी सक्सेस लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ सुष्मिता सेन के साथ जब उनके हाथ से शाहरुख खान की फिल्म गई।

Sushmeeta SemwalTue, 9 Sep 2025 03:40 PM
शाहरुख खान की फिल्म

शाहरुख खान ने अपने करियर में कई सक्सेसफुल और हिट फिल्में दी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। अब हम आपको शाहरुख की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका ऑफर पहले सुष्मिता सेन को मिला था, लेकिन उनके हाथ से फिल्म माधुरी दीक्षित को मिली और यह उनके करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक थी।

सुष्मिता को ऑफर हुआ था चंद्रमुखी रोल

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है देवदास। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रमुखी के किरदार के लिए पहले सुष्मिता सेन को ऑफर दिया गया था, लेकिन अपने दूसरे वर्क कमिटमेंट्स की वजह से वह फिल्म नहीं कर पाईं।

माधुरी को ऑफर हुई फिल्म

इसके बाद माधुरी दीक्षित को फिल्म ऑफर हुई और माधुरी के किरदार को कितना पसंद किया गया यह तो सब जानते ही हैं।

फिल्म का कलेक्शन

फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और देवदास ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 90.63 करोड़ की कमाई की थी।

करीना को ऑफर हुआ था पारो का रोल

ऐसी रिपोर्ट्स भी थीं कि करीना कपूर खान को पारो के किरदार के लिए साइन किया था, लेकिन फिर ऐश्वर्या राय बच्चन को यह फिल्म मिली।

शाहरुख ने सच में पी शराब

फिल्म के बाकी दिलचस्प किस्सों के बारे में बताएं तो शाहरुख ने शराब पीने वाले सीन में सच में शराब पी थी और कई रीटेक्स दिए थे।

पहली फिल्म कान से मिला इन्विटेशन

देवदास बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसे कान से इन्विटेश मिला था।

गाने के शूट के दौरान ऐश्वर्या के निकलने लगा था खून

ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि डोला रे डोला गाने की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या के कान से खून आने लगा था क्योंकि उनके इयरिंग्स काफी भारी थे, लेकिन इसके बाद भी वह डांस करती रहीं।

