सुष्मिता सेन ने रिजेक्ट की यह फिल्म, माधुरी दीक्षित ने लपकी और बदल गई किस्मत, मूवी थी ब्लॉकबस्टर

शाहरुख खान की फिल्म

शाहरुख खान ने अपने करियर में कई सक्सेसफुल और हिट फिल्में दी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। अब हम आपको शाहरुख की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका ऑफर पहले सुष्मिता सेन को मिला था, लेकिन उनके हाथ से फिल्म माधुरी दीक्षित को मिली और यह उनके करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक थी।