अंदर से अमेरिकन होटल जैसा है सनी लियोनी का घर, किचन, बालकनी देख उड़े फराह खान के होश

हाल में फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ सनी लियोनी के घर नया व्लॉग शूट करने पहुंची थीं। इस वीडियो को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। तस्वीरों में देखिए कितने शानदार घर में रहती हैं सनी।
फराह खान जैसे ही सनी लियोनी की बिल्डिंग में आई तो ये नजारा देखकर हैरान हो गई। उन्हें लगा कि वो किसी होटल के अंदर आ गई हैं। बड़ा झूमर, शानदार लाइटिंग से सजी ये बिल्डिंग की लॉबी है।
सनी लियोनी के घर में एंट्री लेने के बाद ये सबसे पहला व्यू नजर आता है। ये उनका हॉल है। वाइट वाल्स के साथ सनी ने ग्रे रंग के सोफा सेट के साथ अपने घर का हॉल सजाया है। यहां फैंसी आइटम और खूबसूरत पेंटिंग्स को देखा जा सकता है।
लिविंग रूम सनी लियोनी ने खुद अपने इस घर को सजाया है। दीवार पर नजर आ रही पेंटिंग्स, डिज़ाइन खुद सनी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाए हैं।
ये सनी लियोनी के घर का डाइनिंग एरिया है। यहां उन्हें तीनों बच्चे, पति डेनियल और खुद सनी यहां क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
घर का सबसे शनदार हिस्सा ये बालकनी है। यहां बैठने की व्यवस्था की गई है। कृष्ण भगवान की मूर्ति है। यहां सनी सुकून का समय बिताती हैं।
ये सनी के घर का किचन है। फराह खान इस अमेरिकन स्टाइल किचन को देखकर हैरान हो गई थीं। बाद में सनी ने बताया कि उन्होंने ये किचन अपने हिसाब से बनवाया है।
सनी ने इस छोटे किचन को तोड़कर दोबारा बड़ा बनवाया है। एक्ट्रेस घर के इस हिस्से को अपने हिसाब से चाहती थीं। उनके तीनों बच्चों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है।