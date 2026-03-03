Hindustan Hindi News
अंदर से अमेरिकन होटल जैसा है सनी लियोनी का घर, किचन, बालकनी देख उड़े फराह खान के होश

स्प्लिट्सविला होस्ट करने वाली सनी लियोनी का मुंबई वाला घर आपको अमेरिका के LA की फील देगा। एक्ट्रेस ने अपने इस आलीशान घर को खुद की पेंटिंग्स से सजाया हुआ है। ये घर और बड़े हॉल जितना किचन देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। किसी फाइव स्टार होटल जैसा दिखता है सनी लियोनी का घर। 

Usha ShrivasMar 03, 2026 08:10 am IST
1/8

सनी लियोनी का घर

हाल में फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ सनी लियोनी के घर नया व्लॉग शूट करने पहुंची थीं। इस वीडियो को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। तस्वीरों में देखिए कितने शानदार घर में रहती हैं सनी।

2/8

बिल्डिंग की लॉबी

फराह खान जैसे ही सनी लियोनी की बिल्डिंग में आई तो ये नजारा देखकर हैरान हो गई। उन्हें लगा कि वो किसी होटल के अंदर आ गई हैं। बड़ा झूमर, शानदार लाइटिंग से सजी ये बिल्डिंग की लॉबी है।

3/8

हॉल

सनी लियोनी के घर में एंट्री लेने के बाद ये सबसे पहला व्यू नजर आता है। ये उनका हॉल है। वाइट वाल्स के साथ सनी ने ग्रे रंग के सोफा सेट के साथ अपने घर का हॉल सजाया है। यहां फैंसी आइटम और खूबसूरत पेंटिंग्स को देखा जा सकता है।

4/8

लिविंग रूम

लिविंग रूम सनी लियोनी ने खुद अपने इस घर को सजाया है। दीवार पर नजर आ रही पेंटिंग्स, डिज़ाइन खुद सनी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाए हैं।

5/8

डाइनिंग एरिया

ये सनी लियोनी के घर का डाइनिंग एरिया है। यहां उन्हें तीनों बच्चे, पति डेनियल और खुद सनी यहां क्वालिटी टाइम बिताते हैं।

6/8

बालकनी

घर का सबसे शनदार हिस्सा ये बालकनी है। यहां बैठने की व्यवस्था की गई है। कृष्ण भगवान की मूर्ति है। यहां सनी सुकून का समय बिताती हैं।

7/8

किचन

ये सनी के घर का किचन है। फराह खान इस अमेरिकन स्टाइल किचन को देखकर हैरान हो गई थीं। बाद में सनी ने बताया कि उन्होंने ये किचन अपने हिसाब से बनवाया है।

8/8

किचन का दूसरा व्यू

सनी ने इस छोटे किचन को तोड़कर दोबारा बड़ा बनवाया है। एक्ट्रेस घर के इस हिस्से को अपने हिसाब से चाहती थीं। उनके तीनों बच्चों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

