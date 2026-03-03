अंदर से अमेरिकन होटल जैसा है सनी लियोनी का घर, किचन, बालकनी देख उड़े फराह खान के होश

हॉल

सनी लियोनी के घर में एंट्री लेने के बाद ये सबसे पहला व्यू नजर आता है। ये उनका हॉल है। वाइट वाल्स के साथ सनी ने ग्रे रंग के सोफा सेट के साथ अपने घर का हॉल सजाया है। यहां फैंसी आइटम और खूबसूरत पेंटिंग्स को देखा जा सकता है।