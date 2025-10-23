Sunny Deol Upcoming Movies: बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाएगी सनी देओल की ये 8 फिल्में, नंबर 5 का बजट है 4000 करोड़

सनी देओल

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर सनी देओल इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जो जाते हैं। अपने करियर में सनी देओल ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। पिछले साल सनी ने 'गदर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। वहीं, अब सनी के पास एक दो नहीं बल्कि कई फिल्में पाइपलाइन में हैं। तो चलिए जानते हैं सनी देओल की कौन-कौन सी फिल्में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली हैं।