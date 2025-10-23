Sunny Deol Upcoming Movies: बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाएगी सनी देओल की ये 8 फिल्में, नंबर 5 का बजट है 4000 करोड़

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर सनी देओल इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जो जाते हैं। अपने करियर में सनी देओल ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। पिछले साल सनी ने 'गदर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। वहीं, अब सनी के पास एक दो नहीं बल्कि कई फिल्में पाइपलाइन में हैं। तो चलिए जानते हैं सनी देओल की कौन-कौन सी फिल्में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली हैं।
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। फिल्म बॉर्डर 2 अगले साल यानी 23 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।
एक बार फिर से सनी अपने पापा धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल के साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। सनी की फिल्म 'अपने 2' को लेकर भी कई अपडेट सामने आ चुके हैं।
सनी देओल ने फिल्म 'गदर', 'गदर 2' के बाद अब सभी को 'गरद 3' का इंतजार है। 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं।
सनी देओल की दूसरी फिल्म 'लाहौर 1947' है। इसमें पहली में सनी देओल आमिर खान के साथ काम करने जा रहे हैं। सनी देओल की इस फिल्म की रिलीज को अभी टाल दिया गया है। जल्द ही मेकर्स फिल्म की रिलीज को लेकर नया अपडेट देंगे।
रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म साल 2026 में रिलीज हो सकती है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है।
सनी देओल के पास एक और बड़ी फिल्म है, जिसका नाम 'मां तुझे सलाम '2 है। फिल्म 'मां तुझे सलाम 2' में एक बार फिर से सनी देओल का एक्शन अवतार देखने को मिलने वाला है।
सनी देओल की अगली फिल्म 'बाप' है, जिसे लेकर वो काफी चर्चा में है। इस फिल्म में सनी देओल जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं।
अब सनी देओल की एक और नई फिल्म 'गबरू' का भी ऐलान हो गया है। फिल्म गबरू 13 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है।