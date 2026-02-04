Top 7 List: सनी देओल की टॉप 7 एक्शन फिल्में, कनफ्यूज हो जाएंगे कि पहले कौन सी देखें

दामिनी (IMDb रेटिंग 7.7/10)

सनी देओल की सबसे हाई IMDb रेटिंग वाली एक्शन फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर है साल 1993 में आई फिल्म दामिनी। इस फिल्म में सनी देओल के साथ अमरीश पुरी भी थे। इस फिल्म में सनी का 'तारीख पर तारीख' वाला डायलॉग आज भी बच्चे-बच्चे की जुबान पर है। यूं तो यह एक कोर्टरूम ड्रामा मूवी है, लेकिन सनी का एक्शन मोड भी दर्शकों को बहुत पसंद आया था।