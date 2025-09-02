सनी देओल की इस ब्लॉकबस्टर को बनने में लगे थे 5 साल, रिलीज के बाद एक्ट्रेस ने छोड़ दी थी इंडस्ट्री

सनी देओल

सनी देओल ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। अब आपको उनकी एक ऐसी सुपरहिट फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, लेकिन इस मूवी को बनाने में 5 साल लग गए थे। इतना ही नहीं पहले जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस थीं उन्होंने मूवी छोड़ दी थी और जिन्होंने बाद में उस एक्ट्रेस को रिप्लेस किया, उन्होंने इंडस्ट्री ही छोड़ दी।