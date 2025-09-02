Sunny Deol This Hit Movie Took 5 Years To Make His Lead Actress Left Industry After Film Release सनी देओल की इस ब्लॉकबस्टर को बनने में लगे थे 5 साल, रिलीज के बाद एक्ट्रेस ने छोड़ दी थी इंडस्ट्री
सनी देओल की इस ब्लॉकबस्टर को बनने में लगे थे 5 साल, रिलीज के बाद एक्ट्रेस ने छोड़ दी थी इंडस्ट्री

सनी देओल की एक फिल्म थी जिसे बनने में 5 साल लग गए थे। इतना ही नहीं जो एक्ट्रेस इस फिल्म को कर रही थीं, उन्होंने मूवी छोड़ दी और फिर जो दूसरी एक्ट्रेस आईं, उन्होंने रिलीज के बाद ही इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया।

Sushmeeta SemwalTue, 2 Sep 2025 12:25 PM
सनी देओल

सनी देओल ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। अब आपको उनकी एक ऐसी सुपरहिट फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, लेकिन इस मूवी को बनाने में 5 साल लग गए थे। इतना ही नहीं पहले जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस थीं उन्होंने मूवी छोड़ दी थी और जिन्होंने बाद में उस एक्ट्रेस को रिप्लेस किया, उन्होंने इंडस्ट्री ही छोड़ दी।

घातक की रिलीज में हुई देरी

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है घातक। घातक फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और उस वक्त वह अंदाज अपना-अपना और बरसात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और भी वजह थी जिनकी वजह से देरी हो रही थीं।

रवीना ने छोड़ी फिल्म

फिल्म में पहले रवीना टंडन लीड रोल में थीं और 10 दिन की शूटिंग के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। इसके बाद मीनाक्षी शेषाद्रि फिल्म से जुड़ीं।

घातक सबसे ज्यादा कमाई वाली दूसरी फिल्म

फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी के अलावा अमरिश पुरी और डैनी डेन्जोंगपा भी थे। काफी समय की देरी के बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो मूवी ने जबरदस्त कमाई की। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी।

मीनाक्षी की लास्ट फिल्म

यह फिल्म मीनाक्षी की लास्ट फिल्म थी इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया था।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो घातक ने 26.48 करोड़ की कमाई की थी।

सनी की परफॉर्मेंस को किया गया पसंद

घातक, सनी देओल की बेस्ट फिल्मों में से एक है। फिल्म में सनी की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था।

सनी की फिल्में

सनी की बाकी फिल्मों की बात करें तो लास्ट वह जाट में नजर आए थे। अब वह लाहौर 1947 में नजर आने वाले हैं जिसे आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं।

