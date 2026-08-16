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शाहरुख खान और अजय देवगन को मिले नोटिस के बीच बोले सनी देओल- कभी नहीं करूंगा पान मसाला का ऐड

सनी देओल ने एक पॉडकास्ट में कहा कि वो पान मसाला का विज्ञापन कभी नहीं करेंगे। सनी देओल का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब FDA ने शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को नोटिस भेजा है। 

Harshita PandeyAug 16, 2026 07:59 pm IST
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शाहरुख और अजय को FDA का नोटिस

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने 'विमल इलायची' के विज्ञापन मामले में टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन और शाहरुख खान को कारण बताओ नोटिस भेजा है। FDA का मानना है कि विमल इलायची का विज्ञापन राज्य में बैन पान मसाला का सरोगेट विज्ञापन है।

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पान मसाला के विज्ञापनों पर क्या बोले सनी देओल

शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को मिले इस नोटिस के बीच सनी देओल ने पान मसाला के विज्ञापन न करने को लेकर अपनी बात सामने रखी है।

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सनी देओल को नहीं आते पान मसाला विज्ञापन के ऑफर्स?

शुभांकरि मिश्रा ने अपने पॉडकास्ट में सनी देओल से कहा कि वो कभी किसी विज्ञापन में नहीं दिखते हैं। क्या उन्हें ये पान-मसाला के विज्ञापनों के ऑफर नहीं आते हैं?

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क्यों नहीं करने पान-मसाला का एड

इस सवाल का जवाब देते हुए सनी देओल ने कहा कि उन्हें पान-मसाला एड्स के ऑफर आते हैं, लेकिन ये वो कभी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इन विज्ञापनों के लिए उनका जमीर नहीं मानता है।

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पान मसाला प्रमोट करना अच्छी बात नहीं है

सनी देओल ने कहा- मैं पान मसाला के विज्ञापन नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं। मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करूंगा। ऑफर आते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसमें मेरा भरोसा न हो। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि इन्हें प्रमोट करना अच्छी बात है।

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‘जो चीजें मुझे सही लगती हैं, मैं उन्हें कर लेता हूं’

सनी देओल ने आगे कहा- मैं बहुत सी चीजें नहीं करता क्योंकि मेरा जमीर उन्हें करने की इजाजत नहीं देता, और जो चीजें मुझे सही लगती हैं, मैं उन्हें कर लेता हूं।

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सनी देओल को नहीं आते विज्ञापनों के ऑफर

सनी देओल ने इस बातचीत के दौरान ये भी बताया कि उन्हें बाकी एड्स के ऑफर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा- अगर मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं और बाकी चीजों का भी, तो पता नहीं क्यों, मेरे पास विज्ञापन नहीं आते। वे मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जैसे पहले फिल्में नहीं आ रही थीं, वैसे ही विज्ञापनों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।

Sunny Deol
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