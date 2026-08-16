शाहरुख खान और अजय देवगन को मिले नोटिस के बीच बोले सनी देओल- कभी नहीं करूंगा पान मसाला का ऐड

सनी देओल को नहीं आते विज्ञापनों के ऑफर

सनी देओल ने इस बातचीत के दौरान ये भी बताया कि उन्हें बाकी एड्स के ऑफर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा- अगर मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं और बाकी चीजों का भी, तो पता नहीं क्यों, मेरे पास विज्ञापन नहीं आते। वे मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जैसे पहले फिल्में नहीं आ रही थीं, वैसे ही विज्ञापनों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।