सनी देओल का ये दमदार सपोर्टिंग रोल लीड एक्टर पर पड़ गया था भारी, जीत लिया नेशनल अवार्ड

1993 में एक फिल्म आई थी जिसने कमाई के साथ लोगों की सोच बदलने में मदद की। एक कैसी फिल्म जिसमें इंडस्ट्री के टॉप के दो एक्टर्स थे। इसी फिल्म में सनी देओल ने सपोर्टिंग रोल निभाते हुए लीड हीरो को पीछे छोड़ दिया। अपने इसी किरदार के लिए उन्होंने फिल्मफेयर और नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। 

Usha ShrivasSun, 17 Aug 2025 02:04 PM
दामिनी

अप्रैल 1993 में एक फिल्म आई थी दामिनी। कम ही लोग होंगे जिन्होंने ये फिल्म देखी या इसके बारे में सुना नहीं हो। ये वही फिल्म है जिसमें सनी देओल ने वकील गोविंद श्रीवास्तव का किरदार निभाया था। उन्हीं का डायलॉग ‘तारीख पर तारीख’ आज भी मशहूर है।

ओमपुरी को हुआ ऑफर

इस फिल्म में दामिनी का किरदार एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री और एक्टर ऋषि कपूर ने लीड रोल निभाया था। लेकिन इस फिल्म से असली फायदा सनी देओल के सपोर्टिंग किरदार को हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं पहले ये किरदार सनी देओल नहीं बल्कि ओमपुरी निभाने वाले थे।

पैसों की वजह गया रोल

कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में जज के सामने चड्ढा साहब के साथ सनी देओल की जगह ओमपुरी बहस कर रहे होते। एक्टर को किरदार भी पसंद आया था। लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ये किरदार उनके हाथ से चला गया।

सनी देओल के नाम का सुझाव

रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर मोरानी ब्रदर्स और ओमपुरी के सेक्रेटरी के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया था। ऐसे में ये किरदार ओमपुरी के साथ से चला गया। बाद में राजकुमार संतोषी ने प्रोड्यूसर को सनी देओल के नाम का सुझाव दिया।

सपोर्टिंग रोल में सनी

सनी उस समय लीड हीरो थे, मोटी फीस ले रहे थे। लेकिन जब राजकुमार संतोषी उनके पास दामिनी की स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे वो उन्हें वकील गोविंद श्रीवास्तव का किरदार इतना पसंद आया कि उन्होंने सपोर्टिंग किरदार के लिए भी हामी भर दी।

दमदार किरदार

सनी देओल के किरदार गोविंद की एंट्री फिल्म में बहुत देरी से होती है। लेकिन उनका छोटा लेकिन दमदार रोल फिल्म के सभी एक्टर्स पर भारी पड़ जाता है।

ऋषि कपूर की बायोग्राफी में जिक्र

फिल्म के लीड ऋषि कपूर ने भी अपनी बायोग्राफी में इस फिल्म का ज़िक्र करते हुए बताया है कि सनी देओल का रोल इस तरह से लिखा गया था कि वो सबसे ऊपर निकल गया। कोर्ट रूम सीन में अंत में जब तालियां बजती हैं उससे फिल्म सनी देओल की हो चुकी थी।

अवार्ड्स

अवार्ड्स इस फिल्म में सपोर्टिंग किरदार निभाने के लिए सनी देओल ने फिल्मफेयर और नैशनल अवार्ड जीता था।

