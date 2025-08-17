सनी देओल का ये दमदार सपोर्टिंग रोल लीड एक्टर पर पड़ गया था भारी, जीत लिया नेशनल अवार्ड

ऋषि कपूर की बायोग्राफी में जिक्र

फिल्म के लीड ऋषि कपूर ने भी अपनी बायोग्राफी में इस फिल्म का ज़िक्र करते हुए बताया है कि सनी देओल का रोल इस तरह से लिखा गया था कि वो सबसे ऊपर निकल गया। कोर्ट रूम सीन में अंत में जब तालियां बजती हैं उससे फिल्म सनी देओल की हो चुकी थी।