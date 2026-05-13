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सनी देओल का असली नाम जानते हैं आप, इस चीज का है उन्हें शौक, जानें एक्टर से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें

सनी देओल सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया है। एक्टर ने 'घायल' से लेकर 'गदर 2' तक का जो सफर तय किया है, वह उनकी मेहनत और कभी न खत्म होने वाले स्टारडम की जीती-जागती मिसाल है।

Vartika TolaniMay 13, 2026 09:41 am IST
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असली नाम और निकनेम

सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। स्कूल के दिनों में उन्हें प्यार से "सनी" बुलाया जाता था, जो बाद में उनका स्क्रीन नेम बन गया और आज दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है।

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विदेश में ली एक्टिंग की ट्रेनिंग

अपनी 'देसी' और 'मचो' इमेज के बावजूद, सनी ने अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए विदेश का रुख किया था। उन्होंने इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित 'ओल्ड वर्ल्ड थिएटर' से एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है।

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दो नेशनल अवॉर्ड्स के विजेता

उनकी एक्टिंग का लोहा न केवल फैंस बल्कि क्रिटिक्स ने भी माना। उन्हें फिल्म 'घायल' (1990) के लिए बेस्ट एक्टर और 'दामिनी' (1993) के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला।

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'दामिनी' का यादगार कैमियो

फिल्म 'दामिनी' में वकील गोविंद का उनका किरदार पहले सिर्फ एक कैमियो (छोटी भूमिका) था। लेकिन उनके जबरदस्त प्रदर्शन और दमदार डायलॉग्स को देखते हुए मेकर्स ने इसे फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया।

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सिल्वेस्टर स्टालोन से प्रेरणा

सनी देओल की मस्कुलर बॉडी के पीछे हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टालोन की प्रेरणा है। दिलचस्प बात ये है कि सनी ने खुद स्टालोन के जिम में जाकर ट्रेनिंग ली थी।

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सुबह 6 बजे वाले शो

फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' (2001) की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि पंजाब के कई सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी मांग के कारण सुबह 6 बजे से ही शो चलाने पड़े थे।

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असल जिंदगी में बेहद शर्मीले

पर्दे पर "ढाई किलो का हाथ" चलाने वाले और दहाड़ने वाले सनी असल जिंदगी में इसके बिल्कुल उलट हैं। वह बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव के इंसान हैं।

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निर्देशन में भी आजमाया हाथ

एक्टिंग के साथ-साथ सनी ने डायरेक्शन की कमान भी संभाली। उन्होंने 'दिल्लगी' (1999) और अपनी हिट फिल्म के सीक्वल 'घायल वन्स अगेन' (2016) का निर्देशन किया।

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ड्राइविंग का शौक

सनी को कारों और ड्राइविंग का बहुत शौक है। अपने कॉलेज के दिनों में वह अक्सर स्ट्रीट रेसिंग का हिस्सा बनते थे और आज भी उन्हें लग्जरी गाड़ियां चलाना बेहद पसंद है।

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सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर वापसी

साल 2023 में सनी ने 'गदर 2' के साथ पर्दे पर धमाकेदार वापसी की। यह फिल्म उनके पूरे करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।

Sunny Deol
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