सनी देओल का असली नाम जानते हैं आप, इस चीज का है उन्हें शौक, जानें एक्टर से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें

असली नाम और निकनेम

सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। स्कूल के दिनों में उन्हें प्यार से "सनी" बुलाया जाता था, जो बाद में उनका स्क्रीन नेम बन गया और आज दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है।