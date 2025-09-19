24 साल पहले सलमान खान की 'हम आपके हैं कौन' को इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने चटाई थी धूल, पाकिस्तान में बजा था ढंका

इस फिल्म ने तोड़ा रिकॉर्ड

लेकिन साल 2001 में आई एक लव स्टोरी फिल्म ने 'हम आपके हैं कौन' का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस फिल्म ने सिर्फ 'हम आपके हैं कौन' का ही नहीं बल्कि उन सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिनके नाम सबसे ज्यादा कमाई करने का खिताब था।