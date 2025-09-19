24 साल पहले सलमान खान की 'हम आपके हैं कौन' को इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने चटाई थी धूल, पाकिस्तान में बजा था ढंका

सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम आपके हैं कौन' दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म की दीवानगी ऐसी थी कि ये लंबे समय तक सिनेमाघरों से हटी नहीं। बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने वाली इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक किया।
साल 1994 में रिलीज हुई 'हम आपके हैं कौन' में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, मोहनीश बहल, अनुपम खेर, रेणुका शहाणे जैसे कलाकार अहम किरदार में थे। इसे IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है।
लेकिन साल 2001 में आई एक लव स्टोरी फिल्म ने 'हम आपके हैं कौन' का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस फिल्म ने सिर्फ 'हम आपके हैं कौन' का ही नहीं बल्कि उन सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिनके नाम सबसे ज्यादा कमाई करने का खिताब था।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर अमित शर्मा की 'गदर: एक प्रेम कथा' है। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल लीड रोल में थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था।
'गदर: एक प्रेम कथा' की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके गाने और डायलॉग भी काफी पसंद किए गए थे। इसमें दिखाया गया था कि कैसे अपने प्यार यानी अमीषा को वापस भारत लाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं।
सनी देओल की फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। इस फिल्म को आप जी5 या प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
Sacnilk के अनुसार, साल 1994 में रिलीज हुई सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने भारत में कुल 72.48 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके अलावा वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 128 करोड़ था।
वहीं, 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' ने भारत में कुल 76.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और वर्ल्डवाइड फिल्म ने कुल 132.60 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था।