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बंटवारा 1947 से पहले सनी देओल की इन लास्ट 7 फिल्मों का कैसा था हाल, एक ने तोड़ डाले थे कई रिकॉर्ड

सनी देओल की लास्ट 7 रिलीज हुई फिल्मों की आपको लिस्ट बताते हैं और साथ ही बताते हैं उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी थी।

Sushmeeta SemwalAug 14, 2026 03:18 pm IST
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सनी देओल की फिल्में

सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 रिलीज हो गई है। इस फिल्म में सनी के साथ प्रीति जिंटा, करण देओल और शबाना आजमी लीड रोल में हैं। सनी की इस फिल्म से काफी उम्मीद की जा रही है। अब आपको बताते हैं बंटवारा 1947 से पहले रिलीज हुई सनी देओल की लास्ट फिल्मों के बारे में और उनकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में।

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इक्का

वैसे तो इससे पहले फिल्म इक्का रिलीज हुई थी। लेकिन वो ओटीटी में रिलीज हुई थी यानी सीधा नेटफ्लिक्स पर। अब इक्का से पहले थिएटक में रिलीज हुई उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं।

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बॉर्डर 2

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 इसी साल यानी 2026 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी लीड रोल में थे। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 449.44 करोड़ की कमाई की थी।

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जाट

बॉर्डर 2 से पहले सनी की फिल्म जाट आई थी। 2025 में रिलीज हुई जाट में सनी देओल के साथ रणदीप हुड्डा, सैयामी खेर लीड रोल में थे। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 118.85 करोड़ की कमाई की थी।

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गदर 2

इससे पहले फिल्म गदर 2 आई थी और यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 686 करोड़ की कमाई की थी। गदर 2, भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म की लिस्ट में 7वें नंबर पर है।

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चुप रिवेंज ऑफ आर्टिस्ट

साल 2022 में फिल्म आई थी चुप रिवेंज ऑफ आर्टिस्ट। इस फिल्म में सनी के साथ दुलकर सलमान लीड रोल में थे। इस फिल्म ने 23.24 करोड़ की कमाई की थी।

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ब्लैंक

साल 2019 में ही सनी की फिल्म ब्लैंक आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बस 6.41 करोड़ ही कमाए थे।

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भैयाजी सुपरहिट

साल 2018 में आई थी सनी देओल की फिल्म भैयाजी सुपरहिट। इस फिल्म में सनी के साथ प्रीति जिंटा, अमीषा पटेल और अरशद वारसी लीड रोल में थे। फिल्म ने 8.20 करोड़ कमाए थे वर्ल्डवाइड।

Sunny Deol Batwara 1947
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