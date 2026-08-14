बंटवारा 1947 से पहले सनी देओल की इन लास्ट 7 फिल्मों का कैसा था हाल, एक ने तोड़ डाले थे कई रिकॉर्ड

सनी देओल की फिल्में

सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 रिलीज हो गई है। इस फिल्म में सनी के साथ प्रीति जिंटा, करण देओल और शबाना आजमी लीड रोल में हैं। सनी की इस फिल्म से काफी उम्मीद की जा रही है। अब आपको बताते हैं बंटवारा 1947 से पहले रिलीज हुई सनी देओल की लास्ट फिल्मों के बारे में और उनकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में।