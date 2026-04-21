'ढाई किलो के हाथ' वाले सनी देओल के टॉप 7 गाने, जानिए आपका पसंदीदा लिस्ट में किस पोजिशन पर

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का दमदार अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है। सिल्वर स्क्रीन पर अपने ढाई किलो के हाथ के लिए मशहूर हुए सनी देओल की फिल्मों के गाने आज भी लोगों की पहली पसंद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी फिल्मों के कौन से गाने सबसे ज्यादा बार सुने गए हैं। तो चलिए आज जानते हैं सनी देओल के ऑल टाइम चार्टबस्टर गानों के बारे में।
फिल्म 'ढिशक्याऊं' का यह गाना सनी देओल की फिल्म के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में से एक है। अरिजीत सिंह की आवाज में गाए गए इस रोमांटिक ट्रैक को अब तक 6 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
फिल्म 'यमला पगला दीवाना' का यह गाना स्पॉटिफाई की चार्टबस्टर लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस सॉन्ग को शादी-पार्टियों में आज भी खूब बजाया जाता है। इसे अब तक 5 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया है।
फिल्म 'त्रिदेव' का यह क्लासिक गाना 90 के दशक के सबसे बड़े हिट्स में गिना जाता है। इस गाने में सनी देओल और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने पर्दे पर जादू चला दिया था। आज भी यह गाना पुराने गानों के शौकीनों की प्लेलिस्ट का हिस्सा है।
सनी देओल के पुराने दौर के चुनिंदा और सुकून देने वाले गानों में से यह भी एक है। इसकी धुन और सादगी आज के दौर में भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
फिल्म 'अपने' का टाइटल ट्रैक सनी देओल की फिल्म के सबसे ज्यादा सुने गए गानों में से एक है। इमोशन्स और रिश्तों की गर्माहट को महसूस कराता यह गाना स्पॉटिफाई पर अभी तक 10 मिलियन से ज्यादा बार स्ट्रीम किया जा चुका है।
फिल्म 'घातक' का यह गाना एक इमोशनल और डीप ट्रैक है जिसे आज भी सुना जाता है। इस गाने के बोल सीधा दिल में उतर जाते हैं।
फिल्म 'चालबाज' का यह गाना आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा है। श्रीदेवी और सनी देओल पर फिल्माया गया यह गाना अपने समय का बड़ा हिट रहा था। इसे अब तक लाखों बार सुना जा चुका है।