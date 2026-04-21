'ढाई किलो के हाथ' वाले सनी देओल के टॉप 7 गाने, जानिए आपका पसंदीदा लिस्ट में किस पोजिशन पर

सनी देओल की फिल्मों के टॉप 7 गाने

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का दमदार अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है। सिल्वर स्क्रीन पर अपने ढाई किलो के हाथ के लिए मशहूर हुए सनी देओल की फिल्मों के गाने आज भी लोगों की पहली पसंद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी फिल्मों के कौन से गाने सबसे ज्यादा बार सुने गए हैं। तो चलिए आज जानते हैं सनी देओल के ऑल टाइम चार्टबस्टर गानों के बारे में।