जहां है गालियां है वहां आलिया…समय रैना के शो पर पहुंची एक्ट्रेस के लिए सुनील पाल ने किया ऐसा कमेंट

समय रैना के शो पर आलिया

कुछ ने आलिया हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने मजाक बनाया। अब कॉमेडियन सुनील पाल ने आलिया भट्ट के शो पर जाने को लेकर टिप्पणी कर दी है। सुनील पाल ने हाल में कहा 'जहां है गालियां वहां है आलिया’ सुनील पल में अपने फेसबुक पेज पर हिंदी लिखा, 'जहां है गालियां वहां है आलिया’। इसके बाद कई यूजर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ के मुताबिक सुनील पाल, समय रैना से हुई खटास का बदला ले रहे हैं।