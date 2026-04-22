आज किसी को नहीं याद सुनील ग्रोवर के ये 7 शोज, इन्हीं से मिली थी जरबदस्त मिमिक्री को धार

सुनील ग्रोवर की मिमिक्री में धार लगाने वाले 7 शोज

कॉमेडी किंग भले ही कपिल शर्मा हों, लेकिन पब्लिक जानती है कि उनके शो में असली चार्म सुनील ग्रोवर की वजह से ही आता है। जब एक झगड़े के बाद कपिल और सुनील अलग हुए तो इस शो की टीआरपी औंधे मुंह गिर पड़ी थी। सुनील ग्रोवर किसी भी किरदार को इतनी अच्छी तरह करते हैं कि उसमें लगभग उतर ही जाते हैं। पिछले दिनों उन्हें कादर खान, जावेद अख्तर, गुलजार और आमिर खान की मिमिक्री के लिए खूब तारीफें मिलीं। लेकिन उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाले उनके ये शोज आज किसी को याद नहीं हैं।