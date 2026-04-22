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आज किसी को नहीं याद सुनील ग्रोवर के ये 7 शोज, इन्हीं से मिली थी जरबदस्त मिमिक्री को धार

सुनील ग्रोवर किसी को कॉपी करने के मामले में AI को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनील ग्रोवर ने यहां तक पहुंचने से पहले कई ऐसे शोज किए हैं जो आज किसी को याद नहीं, लेकिन यही शोज उनके करियर की वो सीढ़ियां हैं जिन पर पांव रखकर वो आज यहां तक पहुंचे हैं।

Puneet ParasharApr 22, 2026 03:51 pm IST
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सुनील ग्रोवर की मिमिक्री में धार लगाने वाले 7 शोज

कॉमेडी किंग भले ही कपिल शर्मा हों, लेकिन पब्लिक जानती है कि उनके शो में असली चार्म सुनील ग्रोवर की वजह से ही आता है। जब एक झगड़े के बाद कपिल और सुनील अलग हुए तो इस शो की टीआरपी औंधे मुंह गिर पड़ी थी। सुनील ग्रोवर किसी भी किरदार को इतनी अच्छी तरह करते हैं कि उसमें लगभग उतर ही जाते हैं। पिछले दिनों उन्हें कादर खान, जावेद अख्तर, गुलजार और आमिर खान की मिमिक्री के लिए खूब तारीफें मिलीं। लेकिन उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाले उनके ये शोज आज किसी को याद नहीं हैं।

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फुल टेंशन

कम लोग जानते हैं कि साल 1995 में आए जसपाल भट्टी के कॉमेडी सीरियल 'फुल टेंशन' में सुनील ग्रोवर ने कई छोटे-मोटे किरदार प्ले किए थे। लीजेंडरी कॉमेडियन जसपाल भट्टी के साथ काम करना सुनील ग्रोवर के लिए बहुत फायदे का सौदा रहा।

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हंसी के फुव्वारे

सुनील ग्रोवर ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी आवाज का भी जादू दिखाया। कुछ वक्त तक उन्होंने रेडियो मिर्ची के शो 'हंसी के फुव्वारे' के लिए रिकॉर्डिंग की थी। इस शो के लिए सुनील सुदर्शन नाम का रोल किया करते थे।

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कौन बनेगा चम्पू?

साल 2007 में आए इस कॉमेडी शो में सुनील ग्रोवर सुपरस्टार शाहरुख खान की मिमिक्री किया करते थे। पांचवीं पास रियलिटी शो का यह एक स्पूफ था जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया था।

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गुटुर-गूं

सब टीवी पर यह एक बहुत कमाल का शो आया था जिसने सुनील ग्रोवर के एक्सप्रेशन्स को धार दी। वजह यह थी कि यह एक साइलेंट शो था। यानि इसमें डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ एक्सप्रेशन्स से कॉमेडी करनी होती थी।

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चला लल्लन हीरो बनने

साल 2008 में आए इस शो में सुनील ग्रोवर को एक अहम किरदार निभाना था। यह भी एक पैरोडी स्टाइल शो था जिसके जरिए सुनील ग्रोवर को टीवी पर पहचान मिली थी।

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प्रोफेसर मनी प्लांट

सुनील ग्रोवर ने इसी तरह के कई रीजनल शोज भी किए जिनके जरिए उनके अभिनय और एक्सप्रेशन्स को धार मिली। क्योंकि ये सभी शोज सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर को अहम तरीके से पेश करने वाले थे। तो सुनील के लिए फायदे का सौदा साबित हुए।

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लो कर लो बात

इस शो में भी सुनील ग्रोवर ने अलग-अलग तरह के कई किरदार निभाए थे। सुनील ग्रोवर के लिए ये शोज उन्हें तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करने की आजादी देते गए और इस तरह सुनील एक-एक करके अपने करियर और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए।

Sunil Grover
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