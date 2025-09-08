Sunil Dutt Rejected This Movie one By Dharmendra Later Movie Was Blockbuster 1 cr budget earned 17 cr Phool Aur Patthar सुनील दत्त ने ठुकराई मीना कुमारी संग ये फिल्म, चमकी धर्मेंद्र की किस्मत, हुई ब्लॉकबस्टर, 1 करोड़ में बनी कमाए 17 करोड़
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनसुनील दत्त ने ठुकराई मीना कुमारी संग ये फिल्म, चमकी धर्मेंद्र की किस्मत, हुई ब्लॉकबस्टर, 1 करोड़ में बनी कमाए 17 करोड़

सुनील दत्त ने ठुकराई मीना कुमारी संग ये फिल्म, चमकी धर्मेंद्र की किस्मत, हुई ब्लॉकबस्टर, 1 करोड़ में बनी कमाए 17 करोड़

धर्मेंद्र लंबे समय से अपनी फिक्स इमेज को तोड़ कर एक नए किस्म का रोल की तलाश में थे। ऐसे में सुनील दत्त ने अंजाने में ही सही लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी।

Priti KushwahaMon, 8 Sep 2025 08:43 PM
1/7

सुनील ने ठुकराई ये फिल्म, चमकी धर्मेंद्र की किस्मत

बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त अपने जमाने के उन अभिनेताओं में से एक रहे हैं जो अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। सुनील ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन एक फिल्म को ठुकराना भले ही उनके लिए सही नहीं रहा, लेकिन उसने धर्मेंद्र की किस्मत को पलट दिया।

2/7

सुनील ने पूरा किया धर्मेंद्र का सपना

धर्मेंद्र लंबे समय से अपनी फिक्स इमेज को तोड़ कर एक नए किस्म का रोल की तलाश में थे। ऐसे में सुनील दत्त ने अंजाने में ही सही लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी।

3/7

सुनील ने ठुकराई थी ये मूवी

दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिल्म 'फूल और पत्थर' की। ये फिल्म पहले सुनील दत्त को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्हें इस मूवी में अपना रोल कुछ खास पसंद नहीं आया। ।

4/7

टर्निंग प्वाइंट बनी फिल्म

इसके बाद 'फूल और पत्थर' का ऑफर धर्मेंद्र के पास गया और उन्होंने इस रोल को झट से एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि, धर्मेंद्र इसी तरह के रोल की तलाश में थे। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट बन गई।

5/7

धर्मेंद्र ने झट से किया हां

बता दें कि 'फूल और पत्थर' के निर्माता-निर्देशक ओ. पी. रल्हन की पहली पसंद सुनील दत्त थे, लेकिन उन्होंने इसे करने से जब मना किया तो वो धर्मेंद्र से मिले। उस वक्त धर्मेंद्र ने एक्शन और इमोशनल ड्रामा जैसी भूमिकाएं कम ही की थी, लेकिन उन्होंने तुरंत हां कह दी।

6/7

&nbsp;मीना कुमारी थीं लीड एक्ट्रेस

'फूल और पत्थर' में धर्मेंद्र के रोल का नाम 'शेरा' था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी लीड रोल में थीं। रिलीज के बाद ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी।

7/7

कमाई के तोड़े रिकॉर्ड

ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई। महज 1 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 17 करोड़ की भारी-भरकम कमाई की। इसके बाद धर्मेंद्र के पास फिल्मों की लाइन लग गई।

Dharmendra Deol