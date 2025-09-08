सुनील दत्त ने ठुकराई मीना कुमारी संग ये फिल्म, चमकी धर्मेंद्र की किस्मत, हुई ब्लॉकबस्टर, 1 करोड़ में बनी कमाए 17 करोड़

सुनील ने ठुकराई ये फिल्म, चमकी धर्मेंद्र की किस्मत

बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त अपने जमाने के उन अभिनेताओं में से एक रहे हैं जो अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। सुनील ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन एक फिल्म को ठुकराना भले ही उनके लिए सही नहीं रहा, लेकिन उसने धर्मेंद्र की किस्मत को पलट दिया।