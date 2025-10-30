Hindustan Hindi News
साई बाबा से बापूजी तक आपको याद हैं सुधीर दलवी के ये 10 रोल? रामायण में भी था अहम किरदार

सुधीर दलवी कई धार्मिक सीरियल्स में दिखाई दे चुके हैं। उन्होंने फिल्मों में डाकू से लेकर टीचर तक के रोल निभाए हैं। यहां उनके ऐसे ही कुछ रोल हैं, चेक करें आपको इनमें से कितने याद हैं।

Kajal SharmaThu, 30 Oct 2025 11:55 AM
1/9

सुधीर दलवी के आइकॉनिक रोल

सुधीर दलवी ने कई फिल्मों और सीरियल्स में कैरेक्टर रोल्स किए हैं। हालांकि उन्हें साईबाबा के रोल से सबसे ज्यादा फेम मिला। सुधीर के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर ने लोगों को एक बार फिर से उनके कुछ पॉप्युलर रोल्स याद दिला दिए हैं। वह सन 1974 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और साल 2006 तक काम किया। अब सुधीर की उम्र 86 साल हो चुकी है। यहां देख सकते हैं उनके कुछ आइकॉनिक रोल्स।

2/9

साई के बने पर्याय

सुधीर दलवी मराठी-हिंदी एक्टर हैं। 1974 में उन्होंने 27 डाउन से मनोरंजन इंडस्ट्री में कदम रखा। 1977 में शिरडी के साई बाबा फिल्म में साई बाबा का रोल निभाया था। यह रोल इतना पसंद किया गया कि लोग साई बाबा को याद करते तो उनकी छवि दिखती।

3/9

निभाए डाकू से लेकर पुलिस तक रोल

इसके बाद सुधीर ने करीब 250 फिल्मों में काम किया है। इनमें डाकू, पुजारी, पुलिस, वकील जैसे रोल्स निभाए। सुधीर कई धार्मिक सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं।

4/9

बने थे गुरु वषिष्ठ

रामानंद सागर की रामायण में सुधीर दलवी ऋषि वशिष्ठ का रोल निभाया था। वह राम के कुलगुरु थे।

5/9

बन चुके हैं ऋषि कश्यप

सुधीर दलवी ने ओम नम: शिवाय सीरियल में ऋषि कश्यप और और जय हनुमान शो में वाल्मिकी का रोल निभाया था।

6/9

निभाया ब्रह्मा का रोल

सुधीर ने बीआर चोपड़ा के शो विष्णु पुराण में ब्रह्मा का रोल निभाया था। यह शो साल 2000 से 2003 तक टेलीकास्ट हुआ। वह सूर्य पुत्र शनिदेव में भी ब्रह्मा का रोल निभा चुके हैं।

7/9

बने थे बापूजी

सुधीर दलवी एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में वीरानी खानदान के मुखिया गोवर्धन वीरानी 'बापूजी' बने थे।

8/9

युग में बने मास्टर जी

दूरदर्शन पर आने वाले टीवी सीरियल युग में सुधीर दलवी ने मास्टरजी का रोल निभाया था। यह टीवी सीरीज देश के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके स्ट्रगल पर बेस्ड थी।

9/9

खूब चली थी साई बाबा फिल्म

सुधीर दलवी का साई बाबा का रोल सबसे ज्यादा पॉप्युलर हुआ। फिल्म साई भक्त मनोज कुमार ने बनाई थी। सुधीर पहले यह रोल करने में झिझक रहे थे क्योंकि उनकी आस्था नहीं थी। फिर जब जाना कि कैसे वह बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद करते थे तो यह किरदार निभाया। फिल्म ने काफी कमाई की थी।

