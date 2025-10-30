साई बाबा से बापूजी तक आपको याद हैं सुधीर दलवी के ये 10 रोल? रामायण में भी था अहम किरदार

सुधीर दलवी के आइकॉनिक रोल

सुधीर दलवी ने कई फिल्मों और सीरियल्स में कैरेक्टर रोल्स किए हैं। हालांकि उन्हें साईबाबा के रोल से सबसे ज्यादा फेम मिला। सुधीर के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर ने लोगों को एक बार फिर से उनके कुछ पॉप्युलर रोल्स याद दिला दिए हैं। वह सन 1974 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और साल 2006 तक काम किया। अब सुधीर की उम्र 86 साल हो चुकी है। यहां देख सकते हैं उनके कुछ आइकॉनिक रोल्स।