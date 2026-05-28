स्टार प्लस पर जमकर देखा जा रहा ये सीरियल, दो सबसे लंबे चलने वाले शोज को दी मात

स्टार प्लस टॉप 10

टीवी पर कौन सा सीरियल अच्छा कर रहा है, कौन सा सीरियल बुरा इसका पता हर हफ्ते जारी होने वाली टीआरपी लिस्ट से पता चलता है। अलग-अलग चैनल्स पर कौन सा टीवी सिरियल अच्छा चल रहा है, इसका पता भी टीआरपी लिस्ट से पता चलता है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं आज यानी 28 मई की जारी लिस्ट में स्टार प्लस के टॉप 10 सीरियल्स के बारे में।