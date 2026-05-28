स्टार प्लस पर जमकर देखा जा रहा ये सीरियल, दो सबसे लंबे चलने वाले शोज को दी मात

टीवी पर कौन सा सीरियल अच्छा कर रहा है, कौन सा सीरियल बुरा इसका पता हर हफ्ते जारी होने वाली टीआरपी लिस्ट से पता चलता है। अलग-अलग चैनल्स पर कौन सा टीवी सिरियल अच्छा चल रहा है, इसका पता भी टीआरपी लिस्ट से पता चलता है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं आज यानी 28 मई की जारी लिस्ट में स्टार प्लस के टॉप 10 सीरियल्स के बारे में।
लिस्ट में पहले नंबर पर स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.7 दर्ज की गई है। तुलसी का जादू आज भी लोगों पर चल रहा है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने स्टार प्लस के दो सबसे ज्यादा समय से चल रहे टीवी सीरियल्स को मात दी है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार प्लस का सबसे लंबा चलने वाले शोज में से एक अनुपमा है। शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है भी स्टार प्लस के सबसे लंबे चलने वाले शोज में से एक है। ये शो तीसरे नंबर पर है। इस शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.4 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर शो उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। इस शो का पहला एपिसोड 12 मार्च 2024 को टेलीकास्ट हुआ था।
लिस्ट में 5वें नंबर पर शो क्योंकि रिश्ते के भी रूप बदलते हैं। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का स्पिनऑफ शो है।
लिस्ट में छठे नंबर पर शो मिस्टर एंड मिसेज परशुराम है। शो की टीआरपी 1.2 रिकॉर्ड की गई है। इस शो की शुरुआत 3 फरवरी, 2026 को ही हुई है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर रक्षित और अप्राजिता की कहानी ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा है। शो की टीआरपी 0.9 रिकॉर्ड की गई है। शो की शुरुआत इसी साल अप्रैल 20 को हुई है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर शो अंजलि अवस्थी है। शो की टीआरपी 0.7 है। इस शो की शुरुआत 8 अगस्त साल 2024 में हुई थी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर शो झनक है। शो की टीआरपी 0.6 है। शो की शुरुआत 20 नवंबर 2023 को हुई थी। इस शो का अब दूसरा सीजन चल रहा है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर शो तोड़कर दिल मेरा है। शो की टीआरपी 0.3 है। शो की शुरुआत 19 जनवरी 2026 को हुई थी।