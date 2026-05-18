बैकग्राउंड डांसर्स के आगे फीकी लग रही थीं श्रीदेवी? इसलिए सरोज खान को कर दिया रिप्लेस, बिना डांसर्स के किया गाना

श्रीदेवी ने अपने दम पर बनाई पहचान

श्रीदेवी ने अपने एक्टिंग टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री की पहली महिला सुपरस्टार का ख़िताब अपने नाम किया था। डांस और एक्सप्रेशन में तो उन्हें टक्कर देना मुश्किल था। लेकिन अपने टैलेंट के दम पर पहचान बनाने वाली श्रीदेवी बैकग्राउंड डांसर्स से घबरा गई?