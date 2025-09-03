श्रीदेवी से मल्लिका तक, जब फिल्मों में नागिन बनीं एक्ट्रेस, 1 ने अपनी आंख को लेकर लिया था बड़ा रिस्क

बॉलीवुड फिल्मों में कई बार एक्ट्रेसेस ने अलग-अलग किरदार निभाए हैं। कई एक्ट्रेसेस ने नागिन के रोल भी निभाए हैं तो बताते हैं आपको उनके बारे में।
श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में नागिन का किरदार निभाया था। इस फिल्म में श्रीदेवी का लुक काफी चर्चा में रहा था खासकर उनकी आंखें क्योंकि इसके लिए उन्होंने खास लेंस यूज किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि लेंस यूज करते हुए श्रीदेवी को काफी दिक्कत भी आई थी।
मीनाक्षी शेषाद्रि ने फिल्म नाचे नागिन गली गली में नागिन का रोल निभाया था।
मन्दाकिनी ने फिल्म नाग नागिन मे ंनागिन का किरदार निभाया था जिसमें उनके साथ राजीव कपूर थे।
मनीषा कोइराला ने फिल्म जानी दुश्मन में इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था।
रीना रॉय ने नागिन फिल्म में इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था। रीना के काम को काफी पसंद भी किया गया था।
जूही चावला ने फिल्म तुम मेरे हो में नागिन का किरदार निभाया था।
मल्लिका शेरावत ने फिल्म हिस्स में नागिन का किरदार निभाया था। उनका नागिन लुक काफी चर्चा में रहा था।
फिल्म शेषनाग में रेखा और जितेंद्र ने नाग और नागिन का किरदार निभाया था।