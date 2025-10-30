श्रीदेवी के इस हीरो ने बैक-टू-बैक दी 33 फ्लॉप फिल्में, फिर भी दर्ज है ये खास रिकॉर्ड, कोई नहीं तोड़ पाया आज तक

उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है ये बात स्टार्स पर भी पूरी तरह से फिट बैठता है। अगर एक्टर या एक्ट्रेसेस हिट फिल्में देते हैं तो वहीं, एक दो फिल्में फ्लॉप हो जाए तो उसकी आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। यही नहीं उन्हें काम तक मिलना बंद हो जाता है।
लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे है, जिसने एक दो नहीं, बल्कि लगातार 33 फिल्में फ्लॉप दी थीं। ये बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फ्लॉप देने वाले स्टार भी हैं। लेकिन बाद में इनकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि ये इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती हैं। अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने वाले मिथुन ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होने अपने करियर में श्रीदेवी माधुरी दीक्षित सहित हर बड़ी हीरोइन के साथ काम किया।
अपने करियर में मिथुन ने लगातार 370 फिल्मों में काम किया। साल 1993 से 1998 के बीच मिथुन ने लगातार 33 फ्लॉप फिल्में दी थीं।
ये वक्त मिथुन के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार फिल्मों करते रहे।
बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री में एकमात्र ऐसे हीरो हैं, जिन्होंने अपने करियर में 180 डिजास्टर फिल्में दी। इसके बावजूद वो आज भी फिल्मों में बने हुए हैं।
मिथुन ने अपने करियर की शुरुआत 1976 में फिल्म मृग्या से की थी। इस फिल्म में उन्होंने शानदार काम किया था। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।
साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। ये रिकॉर्ड एक साल यानी साल 1989 में बतौर लीड एक्टर 19 फिल्में करने के लिए दर्ज किया गया था।