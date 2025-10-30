श्रीदेवी के इस हीरो ने बैक-टू-बैक दी 33 फ्लॉप फिल्में, फिर भी दर्ज है ये खास रिकॉर्ड, कोई नहीं तोड़ पाया आज तक

कौन ये वो एक्टर?

लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे है, जिसने एक दो नहीं, बल्कि लगातार 33 फिल्में फ्लॉप दी थीं। ये बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फ्लॉप देने वाले स्टार भी हैं। लेकिन बाद में इनकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि ये इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। आइए जानते हैं कौन हैं वो?