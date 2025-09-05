श्रीदेवी ने रिजेक्ट की अमिताभ बच्चन की यह फिल्म, लगी जया प्रदा के हाथ; मूवी हुई सुपरहिट

श्रीदेवी और जया प्रदा

अमिताभ बच्चन के साथ श्रीदेवी ने कई फिल्मों में काम किया है। लेकिन एक फिल्म है जिसे उन्होंने करने से मना कर दिया था। उन्होंने जिस फिल्म को छोड़ा, उससे दूसरी एक्ट्रेस को काफी फायदा हुआ और वो थीं जया प्रदा।