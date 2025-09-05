Sridevi Rejected This Movie Of Amitabh Bachchan Done By Jaya Prada Later Movie Was Superhit श्रीदेवी ने रिजेक्ट की अमिताभ बच्चन की यह फिल्म, लगी जया प्रदा के हाथ; मूवी हुई सुपरहिट
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनश्रीदेवी ने रिजेक्ट की अमिताभ बच्चन की यह फिल्म, लगी जया प्रदा के हाथ; मूवी हुई सुपरहिट

श्रीदेवी ने रिजेक्ट की अमिताभ बच्चन की यह फिल्म, लगी जया प्रदा के हाथ; मूवी हुई सुपरहिट

अमिताभ बच्चन के साथ काम करना हर एक्टर का सपना होता है। लेकिन श्रीदेवी ने बिग बी की एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि बाद में वो फिल्म सुपरहिट बन गई थी।

Sushmeeta SemwalFri, 5 Sep 2025 03:10 PM
1/8

श्रीदेवी और जया प्रदा

अमिताभ बच्चन के साथ श्रीदेवी ने कई फिल्मों में काम किया है। लेकिन एक फिल्म है जिसे उन्होंने करने से मना कर दिया था। उन्होंने जिस फिल्म को छोड़ा, उससे दूसरी एक्ट्रेस को काफी फायदा हुआ और वो थीं जया प्रदा।

2/8

श्रीदेवी

श्रीदेवी ने जिस फिल्म को मना किया वो थी आज का अर्जुन। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि श्रीदेवी ने इस फिल्म को इसलिए करने से मना किया क्योंकि उन्हें लगा अमिताभ के कम्पैरिजन में उनका रोल कमजोर है।

3/8

जया प्रदा के हाथ लगी फिल्म

जया प्रदा ने फिर फिल्म को किया और फिल्म ने सुपरहिट हुई थी।

4/8

फिल्म थी हिट

बता दें कि कई फ्लॉप फिल्मों के बाद अमिताभ की यह फिल्म थी जो हिट हुई थी।

5/8

जैकी ने मना किया फिल्म

वहीं जैकी श्रॉफ ने भी फिल्म को साइन किया था, लेकिन फिर उन्हें लगा कि कई स्पेशल अपीयरेंस वह दे रहे हैं इसलिए वह हट गए। इसके बाद अनुपम खेर ने उन्हें रिप्लेस किया।

6/8

किरण कुमार का रेप सीन

वहीं किरण कुमार का इसमें रेप सीन ता प्रीति सापरू के साथ जबकि दोनों के पिता फर्स्ट कजन थे।

7/8

फिल्म का कलेक्शन

आज का अर्जुन की बात करें तो इस फिल्म ने 10 करोड़ कमाई की थी जबकि इसका बजट 3 करोड़ था।

8/8

आईएमडीबी रेटिंग

आज का अर्जुन की आईएमडीबी रेटिंग 4.6 है।

sridevi Amitabh Bachchan